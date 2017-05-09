Antonio Valentini confermato nel ruolo di vice allenatore: sarà lui il vice di coach Tubertini

Sulle sue qualità, professionali ed umane, non ci sono dubbi e per il curriculum che possiede rappresenta un patrimonio della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. A 27 anni Antonio Valentini è un punto di forza della società giallorossa e, grazie alle sue indubbie capacità, si è guadagnato la possibilità di poter ricoprire ruoli di primo piano a livello internazionale partecipando a numerosi competizioni nel ruolo di scout-man e video-man.

Il ruolo con la nazionale

Ed è proprio in quest’ultimo ruolo che Valentini ha avuto la possibilità di collaborare con lo staff della nazionale italiana fortemente voluto da coach Gianlorenzo Blengini che ne ha apprezzato le capacità e la poliedricità nel periodo in cui ha allenato a Vibo Valentia. Attualmente impegnato proprio con la nazionale in vista dei prossimi impegni azzurri, Antonio Valentini sarà, per la quinta stagione consecutiva, il vice allenatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Dopo Blengini, De Giorgi, Monti, Mastrangelo e Kantor, il giovane allenatore vibonese doc avrà la possibilità di lavorare al fianco di Lorenzo Tubertini neo head-coach della società giallorossa. “C’è molto entusiasmo e voglia di far bene per la prossima stagione – ha affermato il giovane tecnico giallorosso – e sono molto contento di poter iniziare un nuovo percorso insieme alla società che mi ha cresciuto e valorizzato ed è per questa ragione che voglio ringraziare il presidente Pippo Callipo e tutta la dirigenza. Sarà un grande piacere – ha proseguito Valentini – poter lavorare insieme a coach Tubertini, allenatore che ha avuto modo di lavorare negli anni con tecnici del calibro di Velasco e Lorenzetti. Sarà una stagione ancor più complessa rispetto all’ultima perché sono sicuro che il livello globale del campionato crescerà ancora e noi dovremo essere bravi a costruire una squadra e un progetto che ci consenta di metterci nelle condizioni di poter fare ancora meglio rispetto alla pur già positiva stagione che abbiamo disputato quest’anno”.