Apar addolcisce il tour di Renzi alla ‘Fattoria della piana’
Alla Fattoria della Piana di Rosarno la visita di Matteo Renzi si chiude con degustazioni e un buffet di dolci preparato dall'associazione pasticceri reggini Apar
25 Ottobre 2017 - 10:22 | di Vincenzo Comi
Dopo le contestazioni ricevute a Reggio Calabria Matteo Renzi é giunto a Rosarno presso “La fattoria della piana “, eccellenza calabrese, fiore all’occhiello di tutta la regione.
Breve visita all’azienda, alla presenza dei sindaci di Reggio Giuseppe Falcomatá e di Rosarno Giuseppe Idá e del presidente del consiglio regionale Nicola Irto.
Qui il patron Carmelo Basile ha illustrato i risultati raggiunti dal gruppo nonostante tutte le difficoltà legate al territorio e gli obbiettivi futuri.
A seguire destinazione Masseria con degustazione di prodotti tipici ma anche di un buffet di dolci appositamente allestito da APAR (associazione pasticceri reggini) che con il presidente Angelo Musolino, Davide Destefano e Paolo Macheda ha potuto addolcire i palati dei presenti preparando cestini di mandorle e ricotta, cannoli e gelato, tutto servito just in time.
Emerge ancora una volta un lato positivo della Calabria che vuole proporsi per le sue eccellenze e che sfrutta le sinergie e tenta di far capire anche a livello Nazionale che vale la pena investire sul meridione, sugli imprenditori e artigiani onesti che creano lavoro e sviluppo.
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