Dopo le contestazioni ricevute a Reggio Calabria Matteo Renzi é giunto a Rosarno presso “La fattoria della piana “, eccellenza calabrese, fiore all’occhiello di tutta la regione.

Breve visita all’azienda, alla presenza dei sindaci di Reggio Giuseppe Falcomatá e di Rosarno Giuseppe Idá e del presidente del consiglio regionale Nicola Irto.

Qui il patron Carmelo Basile ha illustrato i risultati raggiunti dal gruppo nonostante tutte le difficoltà legate al territorio e gli obbiettivi futuri.

A seguire destinazione Masseria con degustazione di prodotti tipici ma anche di un buffet di dolci appositamente allestito da APAR (associazione pasticceri reggini) che con il presidente Angelo Musolino, Davide Destefano e Paolo Macheda ha potuto addolcire i palati dei presenti preparando cestini di mandorle e ricotta, cannoli e gelato, tutto servito just in time.

Emerge ancora una volta un lato positivo della Calabria che vuole proporsi per le sue eccellenze e che sfrutta le sinergie e tenta di far capire anche a livello Nazionale che vale la pena investire sul meridione, sugli imprenditori e artigiani onesti che creano lavoro e sviluppo.