Aperte le Iscrizioni per i corsi di Maggio 2018 per Operatore Socio Sanitario presso la scuola superiore di AIFITEC

Aperte le iscrizioni ai corsi per Operatore Socio Sanitario di maggio 2018 a Reggio Calabria e Siderno: 1000 ore tra teoria, esercitazioni e tirocinio

Ed anche per Maggio 2018 sono aperte le iscrizioni per il Percorso Formativo per Operatore Socio Sanitario dell’ AIFITEC, Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Tecnologica con sede in Reggio Calabria, Via Eremo Pietrastorta 28, e Siderno, Via Fiume 29, angolo Via Gramsci, Ente no profit, accreditato dalla Regione Calabria ed autorizzato per i Corsi O.S.S., secondo quando previsto dall’Accordo Stato Regione del 2001.

La Scuola Superiore per Operatore Socio Sanitario di AIFITEC è leader nel settore dei Corsi regolamentati secondo legge con una presenza di diplomati di oltre 150 unità. Allievi che al termine del percorso formativo trovano sbocchi occupazionali sia presso gli Ospedali Pubblici che presso le strutture private, in tutta Italia.

Grazie ad una preparazione meticolosa, a cura di professionisti esperti, tra cui anche docenti universitari, l’allievo viene accompagnato, tra l’altro, alla conoscenza di tutta la legislazione in merito alla professione di Operatore Socio Sanitario, del trattamento psico-sociologico dell’utente affidato e del comfort alberghiero nell’unità di vita del malato, dell’anziano e di chi ne abbia necessità.

Teoria, esercitazioni e tirocinio: le ore previste

Dopo una Teoria di 450 ore, così come previsto dalla Deliberazione della Regione Calabria 155/2017, l’allievo affronta inizialmente 100 ore di Esercitazioni pratiche nell’Unità di vita, dopodichè l’aspirante OSS dovrà impegnarsi nel Tirocinio Professionale per 450 ore. Con il costo del corso più basso in Europa: appena €. 1.500,00, senza tasse aggiunte.

Al termine delle 1000 ore complessive previste e dopo un esame di qualificazione professionale di due giorni dinanzi una Commissione Regionale, l’allievo verrà proclamato Operatore Socio Sanitario di base, professionista serio e preparato per affrontare seriamente il mondo del lavoro.

Lo sbocco professionale in Italia e in Europa

Mondo del lavoro che oggi è molto ampio, internazionalizzato, appunto. Sia per l’Unione Europea, dove il titolo di Operatore Socio Sanitario è accettato in varie regioni comunitarie ed extracomunitarie, come ad esempio la Germania, dove il titolo previsto è ASSISTENTE DI CURA, in Austria, OSS è pari ad Assistente di cura, In Inghilterra OSS è simile a Healthcare Assistant, in Francia viene chiamato Aide Soignant , in Spagna Auxiliar de enfermeria, con stipendi tra 1300 e 1600 Euro.

E proprio a questo proposito che la Scuola Superiore per OSS dell’AIFITEC ha internazionalizzato i propri corsi accogliendo per la prima volta in Italia un gruppo di Suore appartenenti all’ordine delle Suore di Nostra Signora di USAMBARA della Tanziana che stanno svolgendo con profitto il corso OSS.

Le sorelle che eserciteranno presso gli Ospedali della Tanzania sono MSUNGALA ANNA, ANITHA SHEMGILU e MKENDA LUCY EFREM, i fotografia con il Presidente dell’AIFITEC Sig.ra Ass. Soc. Mariola Wrobel Sangrigoli.

La quale Presidente AIFITEC, Ass. Soc. Sangrigoli, è entusiasta di questa esperienza e che annuncia tra breve il primo diplomato OSS in Italia, un giovane nigeriano CLIFFORD EHIZOKHALE.

Ovviamente non mancano da AIFITEC allievi cittadini europei dell’Ucraina, della Bulgaria, della Serbia.

Nuove iscrizioni a Reggio Calabria e a Siderno

Sono aperte, per dare la possibilità a tutti, altre iscrizioni per i corsi Sez. “Q” e Sez “R” per la sede di Reggio Calabria con avvio entro il mese di Maggio 2018, autorizzati dalla Regione Calabria con DD 3239 del 12/04/2018.

Così come nella Sede di Siderno per le sezioni “C” e “D”, sono aperte le iscrizioni per i corsi che saranno avviati anche a maggio 2018, autorizzati dalla Regione Calabria con DD 3248 del 12/04/2018.

AIFITEC, Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Tecnologica, Ente accreditato dalla Regione Calabria, con sede in Reggio Calabria Via Eremo Pietrastorta n.° 28, tel. 0965 1970683 -334 2686353, e sede di Siderno Via Fiume 29, angolo via Gramsci 41 tel. 0964 381170 – 366 422 3244.

FORMARE per LAVORARE, un principio ed un unico obbiettivo di AIFITEC per i disoccupati.