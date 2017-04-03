Aperte le iscrizioni per l’Apulia Musical 2017

Sono aperte le iscrizioni per Apulia Musical, giunta quest’anno alla quinta edizione dopo il crescente successo ottenuto negli anni precedenti. L’associazione Officina del Musical con il Patrocinio del Comune di Palagianello, presenta un nuovo e imperdibile appuntamento per tutti coloro che aspirano a lavorare nel mondo del Teatro Musicale: APULIA MUSICAL 2017.

Apulia Musical si svolgerà, come ogni anno, nella suggestiva ed unica cornice del Castello Stella Caracciolo di Palagianello in provincia di Taranto.

Lo stage intensivo e gli insegnanti

Sette giorni di STAGE intensivo con un interessante programma didattico sulle tre discipline del musical: canto, danza e recitazione. Gli allievi, provenienti da tutta Italia, saranno guidati da un eccellente team di insegnanti, alcuni fra i più affermati performer del musical italiano, che durante lo stage si prenderanno cura dei ragazzi lavorando con loro tutto il giorno. Gli insegnanti della prossima edizione sono: Lena Biolcati, Stefano Bontempi, Andrea Verzicco, Giancarlo Capito, Silvia Di Stefano e il re del Musical italiano: Manuel Frattini.

L’organizzazione e la Direzione Artistica sono affidate come sempre a Giancarlo Capito, pugliese doc e performer di molti spettacoli di successo fra cui: Grease, Happy Days, Fame, Sister Act e a Silvia Di Stefano, grande interprete di musical come: Pinocchio, Sindrome da Musical, Aladin, Cabaret, Cercasi Cenerentola e The Blues Legend.

Il 22 luglio, al termine della settimana di corsi, saranno gli stessi ragazzi a mettere in scena le proprie abilità nel Galà Conclusivo, di nuovo in scena presso il nuovo Anfiteatro di Palagianello, inaugurato lo scorso anno, alla presenza di ospiti d’eccezione. Nelle passate edizioni sono stati padrini e madrine del Galà artisti come: Stefano D’Orazio, Loretta Goggi, Giampiero Ingrassia ed Enzo Iacchetti.

Sulla pagina facebook: /apuliamusical saranno svelate poco alla volta le interessanti novità di questa edizione, mentre da quest’anno, è attivo il sito Internet ufficiale www.apuliamusical.it dove potrete visionare video e foto delle edizioni passate, scaricare i moduli d’iscrizione e il regolamento nella sezione “Documentazione”. Per ulteriori informazioni o per consegnare i moduli info@apuliamusical.it

Iscrizioni e costo dello stage

Tutti coloro che si iscriveranno entro il 28 aprile potranno usufruire di interessanti promozioni.

Il costo dello stage ad Apulia Musical è comprensivo della frequenza al corso, dell’alloggio e dei pasti per l’intera settimana.