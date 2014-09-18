Apertura straordinaria Giornate Europee del Patrimonio 2014

Sabato 20 settembre la Galleria Nazionale di Cosenza apre dalle 20 alle 24 con le opere di Mattia Preti e Luca Giordano e la Collezione Banca Carime

Sabato 20 settembre 2014, la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio con l’apertura straordinaria della Galleria Nazionale di Cosenza dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Sarà possibile ammirare la prestigiosa raccolta di dipinti costituita da opere di Mattia Preti, artista tra i più illustri e significativi del Seicento e di LucaGiordano, il più rinomato e importante pittore barocco napoletano. Accanto ad esse figurano, nella collezione cosentina, altre testimonianze di grandi maestri, fra i quali Pacecco de Rosa,Massimo Stanzione, Jusepe de Ribera,Sebastiano Conca,Corrado Giaquinto e Francesco Cozza.

Potranno essere apprezzati, inoltre, i 38 capolavori della Collezione Banca Carime e lo spazio espositivo dedicato al consistente nucleo di opere di Umberto Boccioni. ——————————————————————————————————GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2014 APERTURA STRAORDINARIACosenza – Galleria Nazionale di Cosenza – Palazzo ArnoneSabato 20 settembre 2014Ore 20.00 / 24.00 Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della CalabriaDirettore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria: Francesco Prosperetti