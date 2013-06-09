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Apple raggiunge il download di 50.000.000.000 di App!

Apple festeggia i 50 miliardi di app scaricate con un premio da 10.000 dollari per l'ultimo download, mentre si attende il WWDC con iOS 7

09 Giugno 2013 - 17:57 | di Redazione

Apple raggiunge il download di 50.000.000.000 di App!

di Walter Marino – Ennesimo record per la società di Cupertino! Dopo avere inanellato negli ultimi anni numeri su numeri questo è di certo una assoluta ciliegina. Gia da qualche settimana, su app store e sul sito , la Apple aveva inserito un “countdown” che di li a poco avrebbe segnato un ulteriore grande trionfo per la società della mela morsa.

Non poteva mancare ovviamente un premio per chi ,seppure inconsciamente , si è reso protagonista dell’ultimo download utile. Apple ha messo in palio una shop card su app store da 10.000 $ che verrà assegnata dopo aver rintracciato il fortunato! Per ora si sa solo che l’app scaricata è “paper”.Numeri e cifre significative per il colosso americano che collocano di diritto questa società al vertice del mercato mondiale di smartphone e tablet. Seppur riconoscendo la grande qualità dei concorrenti, apple continua a puntare sull’ elevata qualità dei suoi prodotti e su un rapporto continuo con gli utenti dei propri device, anche dopo l’acquisto.

E ora?? Prossima tappa: lunedi 10 giugno 2013 per il “wwdc13”! Durante il MAXI evento vedrà sicuramente la luce IOS 7 per device mobili, l’erede di OS x mountain lion per mac e poi il solito “one more thing” non mancherà!

Non ci resta che aspettare!

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