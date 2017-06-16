Apprezzamento da parte della comunità di Catona e Salice per gli interventi di manutenzione stradale

I cittadini di Catona e Salice esprimono soddisfazione per gli interventi sulle strade e chiedono al sindaco di proseguire con pulizia e decoro urbano

I cittadini di Catona e Salice esprimono soddisfazione per gli interventi di manutenzione stradale in alcune arterie importanti per la viabilità del territorio.

Apprezzando lo sforzo sincero da parte del sindaco Falcomatà, costretto a fare i conti con le poche risorse finanziarie di cui le casse comunali dispongono, e consapevoli che questi interventi non possono bastare per risanare completamente il manto stradale di frazioni importanti dell’ex Ottava Circoscrizione, la comunità civile e attenta ai problemi del comprensorio – quella che non urla e che non inveisce per il semplice gusto di polemizzare – ha compreso e recepito l’attenzione da parte dell’amministrazione nei confronti dell’area periferica a nord della città. Da diversi mesi è tangibile la presenza delle macchine spazzatrici e dei lavoratori AVR nei punti strategici del territorio che, insieme al servizio efficientissimo della raccolta differenziata, rappresentano i passaggi imprescindibili per il ritorno alla tanta agognata normalità.

Sarebbe altrettanto importante, così come sta avvenendo recentemente, garantire un’attenzione prioritaria, alle porte della stagione estiva, al lungomare di Catona, balcone sullo Stretto di Reggio Calabria, affinché possa risplendere della sua bellezza.

Questo slancio di speranza deve essere costantemente alimentato da risposte costanti, celeri ed efficaci; dunque chiediamo al Sindaco, di ‘perseverare’ con queste buone pratiche di gestione dei servizi essenziali di pulizia e decoro urbano affinché i cittadini non disperdano la fiducia ampiamente accordatagli.