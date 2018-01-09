La Regione approva le graduatorie per laboratori e dotazioni tecnologiche: 265 progetti ammessi per circa 12 milioni e altri 275 interventi per 6,8 milioni

Con riferimento all’avviso pubblico rivolto agli istituti scolastici pubblici per l’acquisizione di nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche, il Dipartimento Istruzione comunica che con decreto n. 15351 e n. 15354 del 27.12.2017 ha approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva dell’azione 10.8.1 e la graduatorie definitiva dell’azione 10.8.5.

Dalla valutazione effettuata dal settore Istruzione della Regione Calabria, per l’azione 10.8.1 risultano ammessi a finanziamento 265 progetti di scuole calabresi con un investimento di circa 12 milioni di euro.

Altresì l’amministrazione regionale ha preso atto degli esiti della valutazione della Commissione per l’azione 10.8.5 e ha approvato la graduatoria definitiva di n. 279 interventi valutati, di cui n. 275 interventi ammessi a finanziamento per un ammontare complessivo di 6,8 milioni di euro.

“Le scuole hanno – dice il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – la priorità nell’agenda quotidiana della Giunta. Abbiamo infatti allocato importanti risorse, sia comunitarie che statali, per la messa in sicurezza e l’apertura di presidi della cultura e della conoscenza. Ora pensiamo ai nativi digitali dotando le aule di strumenti tecnologici per renderli più competitivi in Italia e nel resto d’Europa”.

Tutta la documentazione è consultabile sul portale Calabria Europa nella pagina dedicata al bando.

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/261/index.html