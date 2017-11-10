La Giunta ha approvato il primo stralcio del progetto per la palestra del quartiere nord, finanziato con fondi comunali e risorse dei Patti per il Sud

L’esecutivo Falcomatà ha approvato la delibera del primo stralcio del progetto definitivo – esecutivo per gli interventi straordinari per la riqualificazione palestra di Archi che saranno finanziati con fondi comunali integrati dalle risorse provenienti dai Patti per il Sud destinati alla Città di Reggio Calabria.

Dalla prima elaborazione alla rivisitazione del progetto

La Giunta Comunale aveva già predisposto una prima compiuta elaborazione dell’intervento già nel corso della stagione estiva, tuttavia a seguito di diversi sopralluoghi sul posto operati dai tecnici e dai rappresentati dell’amministrazione, si è opzionato per una rivisitazione complessiva dell’intervento per renderlo maggiormente aderente alle necessità di riqualificazione complessiva della struttura.

L’intervento definito dalla Giunta renderà la palestra di Archi adeguata con maggiore aderenza alle esigenze dettate dai parametri dettati dall’impiantistica sportiva e soprattutto alle necessità espresse dai cittadini e dagli sportivi dell’area nord della città.

Le dichiarazioni di Latella e Castorina

Soddisfazione è stata espressa dal Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella che prosegue nel suo iter di ripristino delle strutture sportive comunali, nonché del capogruppo Pd in consiglio comunale Antonino Castorina, impegnato nell’attività di monitoraggio a seguito dei ripetuti sopralluoghi che il sindaco Falcomatà ha condotto sul quartiere di Archi per rilevarne criticità e risorse da destinare.