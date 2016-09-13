Approvato il completamento funzionale della Scuola Radice di Catona
La Giunta comunale di Reggio Calabria ha deliberato 240 mila euro per il completamento funzionale della scuola elementare Lombardo Radice di Catona, dopo il consolidamento strutturale
13 Settembre 2016 - 17:12 | di Vincenzo Comi
La Giunta comunale di Reggio Calabria ha deliberato la devoluzione di 240 mila euro per i lavori di completamento funzionale della Scuola Elementare Lombardo Radice di Catona, successivi al consolidamento strutturale dell’edificio.
Si tratta di un’opera molto attesa dalla popolazione di Catona e di tutta l’area nord della Città. In più occasioni il Sindaco Falcomatà si era recato sul posto per verificare, anche con il supporto dei tecnici, le condizioni dell’edificio scolastico ed i passaggi tecnici necessari al completamento funzionale. Soddisfatto il consigliere comunale Enzo Marra che ha ringraziato il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessore ai Lavori Pubblici Angela Marcianò.
«Si tratta di un’opera fondamentale per l’intera comunità di Catona – ha commentato il consigliere Marra – con la deliberazione di Giunta finalmente avviamo l’iter per il completamento della scuola che presto tornerà nella disponibilità dei cittadini.
È il segno della grande attenzione che l’Amministrazione Falcomatà sta dedicando alle periferie, soprattutto su aspetti fondamentali come quelli che riguardano i servizi scolastici, vitali per la quotidianità delle famiglie».
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