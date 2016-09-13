Approvato il completamento funzionale della Scuola Radice di Catona

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha deliberato la devoluzione di 240 mila euro per i lavori di completamento funzionale della Scuola Elementare Lombardo Radice di Catona, successivi al consolidamento strutturale dell’edificio.

Si tratta di un’opera molto attesa dalla popolazione di Catona e di tutta l’area nord della Città. In più occasioni il Sindaco Falcomatà si era recato sul posto per verificare, anche con il supporto dei tecnici, le condizioni dell’edificio scolastico ed i passaggi tecnici necessari al completamento funzionale. Soddisfatto il consigliere comunale Enzo Marra che ha ringraziato il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessore ai Lavori Pubblici Angela Marcianò.

«Si tratta di un’opera fondamentale per l’intera comunità di Catona – ha commentato il consigliere Marra – con la deliberazione di Giunta finalmente avviamo l’iter per il completamento della scuola che presto tornerà nella disponibilità dei cittadini.

È il segno della grande attenzione che l’Amministrazione Falcomatà sta dedicando alle periferie, soprattutto su aspetti fondamentali come quelli che riguardano i servizi scolastici, vitali per la quotidianità delle famiglie».