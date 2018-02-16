Verrà presa letteralmente d’assalto la città di Catanzaro che, domenica 18 febbraio, sarà “invasa” da circa 350 atleti.

Giungeranno da tutta la Calabria per partecipare alla prestigiosa competizione, che chiuderà la stagione invernale dell’Asi Calabria Nuoto, i nuotatori delle 11 società che si sono iscritte al campionato. Presenti le affezionatissime del circuito, ma anche qualche new entry, il che dà molta soddisfazione agli organizzatori che vedono crescere la manifestazione di anno in anno.

“Poligiovino” di Catanzaro Lido la piscina che ospiterà le gare, a partire dalle ore 8 e 30, per una giornata carica e intensa che non si concluderà prima delle 19.

Tanti i titoli in palio:

Per le Società (Classifiche individuali migliori tempi 1^ e 2^ Tappa): Classifica Unica 1°/2°/3° Posto Società

Classifica Campionato Invernale Categoria: 1° Esordienti/1°Categoria/1°Master

Classifica Campionato Invernale Best Team: 1° Posto Società

Per gli atleti previste medaglie per 1°,2°,3° Classificato per Gara, Sesso e Categoria, e Medaglia per i partecipanti appartenenti alle Categorie Giovanissimi, Esordienti C e Esordienti B, cioè per tutti i bimbi sotto i 10 anni.

I tesserati Asi si apprestano a vivere una nuova intensa giornata carica di emozioni e condivisione grazie all’ormai collaudata organizzazione dell’intero staff, coordinato da Giuseppe Gangemi, che riesce a creare un connubio perfetto tra competizione e clima di gioiosa festa che coinvolge famiglie, grandi e piccini.

Presente come sempre nuotosprint per consultare i risultati in tempo reale.