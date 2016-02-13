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Arance della salute e della legalità con il 10 in condotta

Coldiretti e AIRC presentano a San Ferdinando le arance a sostegno della ricerca sul cancro: dal 18 al 21 febbraio nei punti vendita Carrefour

13 Febbraio 2016 - 17:35 | di Vincenzo Comi

Arance della Salute e della Legalità, iniziativa Coldiretti e AIRC per la ricerca sul cancro

Lunedì 15 febbraio p.v. alle 11,00, nell’incontro con la Stampa di Coldiretti- FAI Campagna Amica, presso lo stabilimento dell’.O.P. Spagnolo SCARL., sito in II° Zona Industriale di San Ferdinando (RC), saranno resi noti i particolari dell’iniziativa Coldiretti e AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) le Arance della Salute e della Legalità con il 10 in condotta che, dopo piazze e scuole, nei giorni 18,19, 20, 21 febbraio 2016 saranno distribuite nei punti vendita di Carrefour, nuovo partner-attore nella commercializzazione delle arance per la raccolta di fondi.

Il progetto si caratterizza per l’eticità della filiera e ciclo produttivo nel rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e della manodopera in generale e delle garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. Uno straordinario ritorno economico e di immagine per le nostre produzioni agrumicole e il territorio. L’agroalimentare calabrese di qualità   continua ad essere protagonista in un contesto di solidarietà ed aiuto alla ricerca come lo è già stato combattendo la catena di sfruttamento della manodopera extracomunitaria per la raccolta delle arance con la mobilitazione”Non lasciamo sola Rosarno…Coltiviamo gli stessi interessi”.

Illustreranno i dettagli:Nicola Irto Presidente Consiglio Regionale della Calabria, Arturo Bova Presidente Commissione Regionale contro la ‘ndrangheta, Pietro Molinaro Presidente Coldiretti Calabria, Maurizio Marangon responsabile FAI -S.p.A. e Pietro Sirianni responsabile Regionale Campagna Amica.

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