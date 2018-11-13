Un sogno vissuto davanti al Teatro Ariston: il cantautore calabrese è l'unico della sua regione tra i 25 vincitori e va a Sanremo Giovani

“Si torna a casa. Non ho ancora realizzato bene, mi sento ‘confuso e felice’. Ho vissuto un sogno. Mai avrei immaginato che un giorno mi sarei trovato faccia a faccia con il Teatro Ariston”, comincia così il post di un giovane cantante calabrese su facebook.

“Mi porto dentro tutti i consigli e tutte le cariche emozionali di questi quattro giorni indimenticabili. ‘Successo’ per me non è sinonimo di ‘fama’ ma di ‘essere felice’. e io sono felice ogni volta che sono sul palco”.



Parole toccanti, che raccontano un’avventura, ma anche una passione, quella del musicista e cantautore Giovanni Segreti Bruno. Un calabrese che con impegno e tenacia non ha smesso mai di credere nel suo sogno fino al momento della conquista, finora, più bella, quella dell’Area Sanremo Tim.

Si tratta di un concorso nazionale organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica che ha visto protagonisti centinaia di cantanti, fra questi solo 25 vincitori, di cui solamente uno calabrese. La vittoria ha permesso a Giovanni non solo di farsi conoscere sul palcoscenico musicale, ma anche di accedere direttamente a Sanremo Giovani, il concorso diretto da Claudio Baglioni che andrà in onda su Rai1 e grazie al quale potremo avere una piccola anteprima sui talenti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019.

Un orgoglio tutto calabrese a cui va un plauso per la tenacia e un grande in bocca al lupo per un roseo futuro.