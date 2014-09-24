Aretê : aperte le iscrizioni per iI Premio alla Comunicazione Responsabile

II Premio alla Comunicazione Responsabile protagonista anche al Salone della CSR il 7 ottobre in Università Bocconi con un evento sul Bilancio Sociale e sulla nuova normativa UE. Il 21 novembre – presso Il Sole 24 Ore – giornata Arete’ con protagonisti gli studenti delle superiori e i candidati e (per la prima volta) la segnalazione degli Imprenditori Responsabili dell’Anno. Candidature aperte dal 20 settembre al 31 ottobre. Promosso da Nuvolaverde con Confindustria e Abi e Gruppo 24 Ore grazie a associazioni, fondazioni e istituzioni (tra gli altri Sodalitas, Anima, Ascai, Legambiente, Manageritalia, Fondazione Pubblicità Progresso, Altis Università Cattolica di Milano, Transparency International) si colloca nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria e ComunicaBanca di Abi in collaborazione con TSC Lab.Aretê (in greco un percorso virtuoso di pensiero, sentimento e azione) segnala, alla business community in particolare e all’opinione pubblica in generale, i soggetti che si sono distinti per l’efficacia della comunicazione nel rispetto delle regole della responsabilità.

Come iscriversi al Premio Aretê

Sarà possibile iscriversi on line dal 20 settembre al 31 ottobre sul sito www.nuvolaverde.org.

La consegna di Areté avverrà il 21 novembre presso la sede de Il Sole 24 Ore a Milano nell’ambito della Giornata della Comunicazione Responsabile. Per la prima volta saranno segnalati l’Imprenditore e l’Imprenditrice Responsabile dell’Anno nominati da una supergiuria composta da Nuvolaverde, Sodalitas, Anima per il Sociale, Transparency Italia, Salone della CSR, EnergyAward, Csr Network Manager.

La Giornata della Comunicazione Responsabile

La mattina della Giornata della Comunicazione Responsabile tappa milanese di Knowledge per le scuole superiori dedicato a Come cambia l’informazione e la comunicazione nell’era digitale. Nel pomeriggio le case histories finaliste di Areté. L’edizione 2014 – per la prima volta – proporrà i tre finalisti per categoria.

Il 7 ottobre all’Università Bocconi, nell’ambito del Salone della Csr, tappa di avvicinamento all’undicesima edizione di Areté. In collaborazione con Biblioteca Bilancio Sociale e con Csr Network Manager, Unioncamere, Fondazione Symbola si terrà un workshop sulla nuova normativa UE sul Bilancio Sociale per le aziende sopra i 500 dipendenti. Nel corso dell’incontro selezionati i bilanci che concorreranno alla nuova sezione Areté dedicata. I PREMI ARETEPremio Il Sole 24 Ore alla Comunicazione d’ImpresaPremio Rappresentanza in Italia della Commissione EuropeaPremio Confindustria alla Comunicazione SocialePremio Abi alla Comunicazione FinanziariaPremio Ascai alla Comunicazione InternaPremio Nuvolaverde ai MediaPremio Piccola Industria Confindustria a siti webPremio Assoluto Areté Premi SpecialiCommissione Nazionale Italiana per l’UnescoBilancio SocialeGiuria della Stampa Giuria della StampaLa Presidente è Silvia Calandrelli, direttore di Rai Educational.

Componenti: Laura La Posta, Il Sole 24 Ore; Pierluigi Battista, Corriere della Sera; Gianni Riotta, La Stampa; Don Luigi Sciortino, Famiglia Cristiana; Paolo Messa, Formiche; Sebastiano Barisoni, Radio 24/Il Sole 24 Ore; Maurizio Incletolli, Abi WebTv. Giuria ufficiale Presidente: Alessandro Laterza, Vice Presidente Mezzogiorno e Politiche Regionali – ConfindustriaComponenti: Enzo Argante (Nuvolaverde), Roberto Arditti (Expo 2015), Alessandro Beda (Sodalitas), Alberto Contri (Fondazione Pubblicità Progresso), Lucio Battistotti (Rappresentanza in Italia della Commissione Europea), Ilaria Catastini (Anima), Antonio Gaudioso (Cittadinanzattiva), Mario Molteni (Altis/Università Cattolica Milano), Rossella Muroni (Legambiente), Claudio Pasini (ManagerItalia), Ermete Realacci (Fondazione Symbola), Fulvio Rossi (Csr Network Manager), Giuliano Zoppis (Associazione Bancaria Italiana). CONCEPT PREMIO ARETE’ di Enzo ArganteDalla globalizzazione dell’economia alla democratizzazione della tecnologia e della comunicazione, si sono manifestati due grandi fenomeni: la frattura con il passato e la discontinuità dalle “regole”. Fenomeni che hanno messo in crisi i modelli organizzati e stanno radicalmente influenzando quelli consolidati. Questi cambiamenti strutturali hanno messo in discussione il modello, il ‘format’ al quale la cultura occidentale ha sempre guardato. Aziende pubbliche e private, aziende editoriali e finanziarie, enti e associazioni, agenzie di pubblicità e case di produzione, chiunque e a qualsiasi titolo si relaziona con i consumatori/utenti attraverso tecniche e tecnologie di comunicazione, d’informazione, d’intrattenimento ha l’opportunità di proporre forme e contenuti che abbiano una reale funzione educativa e che contribuiscano alla definizione di nuovi format. Perché l’elemento strategico chiave della comunicazione – informazione – intrattenimento non può più essere unicamente l’aspetto creativo fine a stesso, ma la capacità di rendere responsabile il messaggio. La comunicazione responsabile non è solo una comunicazione di solidarietà o di funzione sociale. Ma si ascrive anche alle attività correnti di un’azienda che veicola informazioni chiare, concrete e di valore, sia nell’ambito delle iniziative editoriali e d’intrattenimento che sui prodotti e sui servizi che vende. L’azienda che comunica in modo responsabile contribuisce ad accrescere il proprio valore economico, rafforza il rapporto con i portatori d’interesse, svolge un ruolo diretto nella formazione della coscienza collettiva per un futuro sostenibile. Informazioni:segreteria@nuvolaverde.org: +39.339.6937300