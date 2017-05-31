Arghillà protagonista dell’iniziativa “Strade di sport, strade di legalità”

Sabato 3 giugno nel rione Modenelle di Arghillà Nord il Csi e Action Aid propongono sport e giochi per i ragazzi del quartiere

Si terrà il prossimo sabato 3 giugno, dalle ore 16, presso il rione Modenelle di Arghillà Nord, l’iniziativa “Strade di sport, strade di legalità“. Un’iniziativa promossa dal comitato provinciale del Csi in collaborazione con Action Aid Italia all’interno della progettualità #LavorodiSquadra. Un supporto operativo all’azione sarà fornito dalla parrocchia Sant’Aurelio di Arghillà, dalla polisportiva “Fortunato Quattrone” e dal coordinamento cittadino di Libera. L’evento ha il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria.

Le motivazioni dell’iniziativa ad Arghillà Nord

Nel presentare l’iniziativa è necessario spiegarne le motivazioni: in un realtà, quella di Arghillà Nord, dove 6 bambini su 10 non vanno a scuola, dove settecento case occupate diventano merce di scambio tra famiglie e dove, spesso, lo Stato fatica ad entrare e restare, il Csi di Reggio Calabria, in collaborazione con Action Aid Italia, tenta con un pallone di dare avvio ad un processo che renda protagonisti i bambini e ragazzi del luogo.

Tante le attività previste: dal calcio al basket, dalla pallavolo al dodgeball fino all’hip hop. Ed ancora i giochi di psicomotricità per i più piccoli. Così il rione Modenelle di Arghillà Nord si trasformerà in una palestra all’aperto. Stiamo parlando della stessa zona cittadina in cui purtroppo – secondo gli inquirenti – vi è un’illegalità diffusa (attraverso lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma non solo), nonché una totale assenza di servizi e di presidi istituzionali, come la scuola che si appresta a chiudere i battenti (per essere trasferita nel quartiere di Catona) oppure la palestra comunale “violentata” dall’incuria.

La giornata nazionale dello Sport e l’appuntamento

Secondo il Csi Reggio Calabria solo Arghillà Nord può ospitare la propria giornata nazionale dello Sport. L’appuntamento è quindi per sabato 3 giugno, dalle ore 16, presso il rione Modenelle.