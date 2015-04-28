Al Teatro “A. Rendano” di Cosenza con «L’Ora del Rosario».

Arriva a Cosenza «L’Ora del Rosario», il nuovo atteso spettacolo di Rosario Fiorello in scena al Teatro “A. Rendano” nei giorni 1 e 2 maggio (ore 21).

Lo spettacolo: musica, gag e improvvisazioni

Rosario Fiorello torna sul palco, in una dimensione teatrale, con un nuovo spettacolo che, come lui stesso ha dichiarato, sarà analogico, fatto di puro intrattenimento. Protagonista al Teatro “A. Rendano”, con due repliche nei giorni 1 e 2 maggio (ore 21), tra aneddoti, racconti e gag in perfetto stile Fiorello, lo showman darà ampio spazio anche alle consuete improvvisazioni. Tanti i temi trattati dagli immancabili riferimenti all’attualità fino alle note di costume dei nostri giorni. Non mancheranno musica, gag, inediti e duetti di grande spessore con Artisti del calibro di Mina e Tony Renis il quale, in “collegamento” da Las Vegas, regala allo showman una versione molto particolare della celebre «Quando Quando Quando».

Ad accompagnarlo, sul palco, la band diretta da Enrico Cremonesi ed il trio vocale «I Gemelli di Guidonia» lanciato a «Fuori Programma» su Radio Uno.

Un ritorno tanto atteso che, anche a Cosenza in poche ore dall’apertura delle prevendite, ha già registrato il tutt

o esaurito. Uno spettacolo di Rosario Fiorello scritto con Francesco Bozzi, Claudio Fois, Piero Guerrera, Pierluigi Montebelli e Federico Taddia. La regia è di Giampiero Solari.

I prossimi appuntamenti con “«L’Ora del Rosario» sono fissati a Isernia (4, 5 e 6 maggio), Marsala (12, 13 e 14 maggio), Ragusa (16, 17 e 18 maggio) e Latina (24 e 25 maggio).