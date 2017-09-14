Arriva ‘Lamezia in Fermento’, festival della birra artigianale
Torna per il quarto anno Lamezia in Fermento: tre giorni di birra artigianale, cibo e musica dal vivo al Lissania Garden
14 Settembre 2017 - 11:34 | di Vincenzo Comi
Torna per il quarto anno consecutivo “Lamezia in Fermento”, il festival della birra lametino che per tre giorni (15, 16 e 17 settembre) ospiterà, nella splendida location del Lissania Garden, il meglio della produzione artigianale italiana e qualche chicca dall’estero con oltre quaranta differenti tipologie di birre.
La degustazione sarà accompagnata, come consuetudine, da un’area food e da tanta musica dal vivo con tre band attivissime nel circuito blues-rock italiano.
Apriranno il festival, il 15 settembre, i Walking Trees, southern rock’n’blues band reggina nata nel 1993 e portabandiera della tradizione americana in tutto il Sud (da Muddy Waters a Otis Redding, passando per Creedence Clearwater Revival, Allman Brothers Band e Gov’t Mule).
Sabato 16 sarà invece la volta dei Texicanos, tribute band barese degli ZZ Top che ripercorrerà le tappe più importanti della carriera della storica band texana guidata da Billy Gibbons; mentre domenica 17, infine, toccherà ai lametini Postmodern Blues chiudere l’attesa tre giorni dedicata agli amanti della birra artigianale e della buona musica.
L’evento è organizzato da Il Santo Bevitore.
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