Arriva Lybrido, il Viagra al femminile

di Laura Maria Tavella. Dimenticate il vecchio “Caro, stasera non mi va, ho mal di testa”.Arriva Lybrido, il viagra delle donne, che promette di risvegliare il desiderio sessuale assopito e di aumentare le possibilita’ di raggiungere l’orgasmo. L’ effetto che la pillola produrrà non è rivolto tanto all’aspetto fisiologico, come nel caso del viagra maschile che stimola i meccanismi legati all’erezione, quanto all’aspetto psichico, agendo sulle zone del cervello che si occupano degli impulsi sessuali, equilibrando i livelli di serotonina e dopamina. A sviluppare la nuova pillola è stata la Emotional Brain, azienda farmaceutica olandese che sta cercando di ottenere il via libera dalla Food and Drug Administration, ma che assicura di aver ottenuto già ottimi risultati dalle ultime sperimentazioni e promette il lancio della pillola sul mercato per il 2016.La conseguenza più evidente, dopo l’assunzione della pillola, è dunque l’aumento del livello di lubrificazione e delle possibilità di avere un orgasmo ad ogni rapporto.

Assumere la pillola è semplicissimo: basta assumerla 3 ore prima del rapporto, perché faccia effetto.

Il 2016 sembra lontano, e nell’attesa vi consigliamo il vecchio detto, sempre valido, “Più si fa, più se ne ha voglia”.Impazienti di provare la nuova pillola del piacere?