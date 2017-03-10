Arriva il primo trofeo Autoslalom ‘Città di Scilla’

Domenica 12 marzo a Scilla parte il campionato regionale di autoslalom: undici gare in calendario e una strada provinciale chiusa al traffico

Domenica 12 marzo a Scilla si svolgerà la prima gara del campionato regionale di autoslalom organizzato dall’Aci di Catanzaro. La prima tappa (undici in tutto le gare previste, l’ultima a dicembre con arrivo a Catanzaro), è curata dalla scuderia “Piloti per passione” di Sambatello che, nell’ambito dello stesso campionato, gestirà anche altre due tappe, a giugno a Gambarie d’Aspromonte e a novembre a Sambatello.

L’appuntamento si preannuncia come un momento adrenalinico, esaltante e di puro divertimento all’interno del più ampio programma di “Scilla365”, il grande progetto di valorizzazione e promozione territoriale voluto e organizzato dalla Pro Loco di Scilla in collaborazione con la società “New Talk”.

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Nella suggestiva cornice della Costa Viola si ritroveranno i migliori piloti della categoria, provenienti da Calabria, Sicilia e Campania. Per loro il weekend inizierà già domani, sabato 11 marzo, con la giornata interamente dedicata alle verifiche sportive e tecniche propedeutiche alla gara. Domenica 12 marzo, alle ore 8,30, il via della gara da Scilla (nei pressi dell’acquedotto) con la prima manche di ricognizione e le successive tre crono che animeranno tutto il tragitto, di circa 2,5 chilometri, che conduce fino a Melia.

Si ricorda che per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione la stessa strada provinciale, proprio a partire dalle ore 8,30, sarà chiusa al traffico, pertanto per gli spostamenti si potrà utilizzare il percorso alternativo “Campo Calabro – Melia”. Nel pomeriggio a Scilla, in piazza San Rocco, è in programma la cerimonia di premiazione.