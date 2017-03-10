City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Arriva il primo trofeo Autoslalom ‘Città di Scilla’

Domenica 12 marzo a Scilla parte il campionato regionale di autoslalom: undici gare in calendario e una strada provinciale chiusa al traffico

10 Marzo 2017 - 11:28 | di Pasquale Romano

Autoslalom di Scilla, gara da Scilla a Melia

Domenica 12 marzo a Scilla si svolgerà la prima gara del campionato regionale di autoslalom organizzato dall’Aci di Catanzaro. La prima tappa (undici in tutto le gare previste, l’ultima a dicembre con arrivo a Catanzaro), è curata dalla scuderia “Piloti per passione” di Sambatello che, nell’ambito dello stesso campionato, gestirà anche altre due tappe, a giugno a Gambarie d’Aspromonte e a novembre a Sambatello.

L’appuntamento si preannuncia come un momento adrenalinico, esaltante e di puro divertimento all’interno del più ampio programma di “Scilla365”, il grande progetto di valorizzazione e promozione territoriale voluto e organizzato dalla Pro Loco di Scilla in collaborazione con la società “New Talk”.

Leggi anche

Nella suggestiva cornice della Costa Viola si ritroveranno i migliori piloti della categoria, provenienti da Calabria, Sicilia e Campania. Per loro il weekend inizierà già domani, sabato 11 marzo, con la giornata interamente dedicata alle verifiche sportive e tecniche propedeutiche alla gara. Domenica 12 marzo, alle ore 8,30, il via della gara da Scilla (nei pressi dell’acquedotto) con la prima manche di ricognizione e le successive tre crono che animeranno tutto il tragitto, di circa 2,5 chilometri, che conduce fino a Melia.

Si ricorda che per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione la stessa strada provinciale, proprio a partire dalle ore 8,30, sarà chiusa al traffico, pertanto per gli spostamenti si potrà utilizzare il percorso alternativo “Campo Calabro – Melia”. Nel pomeriggio a Scilla, in piazza San Rocco, è in programma la cerimonia di premiazione.

Autoslalom Città di Scilla, prima gara del campionato regionale

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Costa ViolaScilla Motori
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?