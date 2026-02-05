ASC Calabria al vertice dello sport calabrese. Grandi numeri a Reggio

ASC Calabria raggiunge un traguardo di assoluto rilievo, affermandosi come primo Comitato Sportivo della Regione Calabria ed ASC Reggio Calabria come primo comitato della città di Reggio Calabria.

Un risultato certificato dai dati ufficiali dei Registri sportivi nazionali al 31 dicembre 2025, che registrano 621 società di cui 410 nella sola provincia di Reggio Calabria, per un totale di 1500 associazioni affiliate ASC in Calabria.

Un primato che non rappresenta un punto di arrivo, ma l’esito di un percorso costruito nel tempo, fondato sull’ascolto dei bisogni delle associazioni, sulla presenza costante sul territorio e su un supporto concreto e professionale alle realtà sportive e formative. In meno di dodici anni, ASC Reggio Calabria e poi ASC Calabria hanno saputo superare comitati sportivi storici, diventando un punto di riferimento per l’intero sistema sportivo calabrese. La crescita di ASC si basa su un modello organizzativo che mette al centro le associazioni, accompagnandole nella gestione quotidiana, nell’adeguamento normativo e nello sviluppo delle attività sportive, formative e sociali. Un lavoro corale che ha coinvolto dirigenti, staff tecnico, segreteria operativa, arbitri, volontari e responsabili di settore, ciascuno con un ruolo essenziale nella costruzione di un sistema solido e credibile.

Il Presidente Regionale ASC Calabria, Antonio Eraclini, sottolinea il valore collettivo del risultato raggiunto: “Questo traguardo è il frutto di un percorso condiviso. In pochi anni la famiglia ASC si è ampliata grazie al contributo di tante persone che hanno portato competenze, idee e passione. È la squadra che vince, ed è grazie a questo lavoro comune se oggi possiamo parlare di un risultato così significativo per lo sport calabrese”.

Un riconoscimento particolare va allo staff tecnico ed alla segreteria operativa, che quotidianamente garantiscono un supporto puntuale alle associazioni, così come ai responsabili dei settori sportivi e formativi, veri pilastri dell’attività sul territorio.

Un contributo importante è stato dato anche da Renato Raffa, figura centrale nel percorso di crescita del Comitato, che evidenzia il valore aggregativo del traguardo raggiunto: “Questo risultato appartiene a tutta la comunità sportiva: atleti, società, famiglie, federazioni e pubblico. È la dimostrazione che la professionalità, l’impegno e la capacità di fare squadra possono incidere concretamente sullo sviluppo dello sport e sul tessuto sociale del territorio”.

Nel corso degli anni, ASC Reggio Calabria e ASC Calabria hanno promosso eventi, manifestazioni e percorsi formativi capaci di coinvolgere migliaia di partecipanti, contribuendo alla crescita culturale e sportiva del territorio.

Iniziative come i campionati di calcio Piccole Pesti ASC, l’evento Swell che quest’anno raggiunge la decima edizione, I Bronzi tra Sport e Cultura ed il Gran Galà delle Premiazioni hanno rappresentato momenti di sintesi di un lavoro costante, orientato all’innovazione ed all’anticipazione delle esigenze del mondo sportivo. L’elenco delle attività sportive, sociali e/o formative da annoverare sarebbe troppo lungo anche perché tocca tutti i settori del mondo sportivo, dal Concorso Internazionale Reggio in Danza (giunto alla seconda edizione) che ha accolto tecnici, coreografi e personalità del mondo della danza mondiale agli innumerevoli Campionati di Pallacanestro, Volley, Padel o delle diverse categorie di calcio (a 5, a 8, a 11, Interprofessionale, etc.) con un numero di partecipanti da capogiro, dal Tour della Salute 2023 al Popup Sport Zone per favorire il benessere e la diffusione della pratica sportiva tesa alla salvaguardia della salute ed all’inclusione sociale, da Vivi Sbarre nel periodo natalizio al Carnevale ASC dedicati non solo alle associazioni affiliate ASC, che puntualmente sono le protagoniste assolute di questi eventi, ma orientati al benessere ed alla convivialità della Comunità.

Sono solo l’esempio delle attività che hanno permesso il raggiungimento di questo risultato, già evidente negli ultimi anni, e che oggi trova la conferma ufficiale del ruolo di ASC come interlocutore affidabile per le associazioni e per le istituzioni sportive. Un modello che continua a evolversi, mantenendo come punto fermo l’ascolto, la competenza e la vicinanza alle realtà affiliate.

ASC Calabria scrive così una pagina importante della storia sportiva calabrese, confermando che lavorare insieme, partendo dai bisogni delle associazioni, è la chiave per costruire risultati duraturi e di valore.

Per aggiornamenti segui i social ASC Reggio Calabria e ASC Calabria.