Negli asili nido comunali di Archi e Gebbione i bambini festeggiano i nonni tra laboratori, giochi e buffet, con l'assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera

Anche la Città di Reggio Calabria celebra la sua Festa dei nonni. Splendida iniziativa questa mattina negli asili nido comunali di Gebbione e Archi dove i piccoli ospiti delle strutture hanno accolto i loro nonni per celebrare insieme la giornata a loro dedicata.

Laboratori e momenti di gioco

Laboratori, dialoghi, momenti di gioco e di condivisione. Le iniziative organizzate presso le strutture comunali sono state un momento in cui i piccoli utenti hanno avuto modo di ringraziare i loro nonni per le loro molteplici, e spesso essenziali, attenzioni quotidiane dedicate alle famiglie.

La festa dei nonni è una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo, celebrata in Italia ogni 2 ottobre, a partire dal 2005. All’odierna celebrazione ha preso parte anche l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Lucia Nucera che questa mattina ha fatto visita alle strutture di Archi, Gebbione e del Cedir, partecipando alle attività organizzate degli operatori insieme ai bambini e ai loro nonni, veri protagonisti della giornata.

Il laboratorio di pittura e il buffet

Dopo l’incontro con i loro nipotini, i tantissimi nonni presenti hanno partecipato ad un laboratorio di pittura, per poi allestire un buffet di dolci fatti in casa, ovviamente preparati dalle sapienti mani delle nonne. Al termine della giornata i bambini hanno regalato ai loro nonni un piccolo calco in gesso sul quale è impressa l’impronta della loro mano.