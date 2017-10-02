Asili nido comunali di Archi e Gebbione celebrano la Festa dei Nonni – FOTO
Negli asili nido comunali di Archi e Gebbione i bambini festeggiano i nonni tra laboratori, giochi e buffet, con l'assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera
02 Ottobre 2017 - 17:22 | di Vincenzo Comi
Anche la Città di Reggio Calabria celebra la sua Festa dei nonni. Splendida iniziativa questa mattina negli asili nido comunali di Gebbione e Archi dove i piccoli ospiti delle strutture hanno accolto i loro nonni per celebrare insieme la giornata a loro dedicata.
Laboratori e momenti di gioco
Laboratori, dialoghi, momenti di gioco e di condivisione. Le iniziative organizzate presso le strutture comunali sono state un momento in cui i piccoli utenti hanno avuto modo di ringraziare i loro nonni per le loro molteplici, e spesso essenziali, attenzioni quotidiane dedicate alle famiglie.
La festa dei nonni è una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo, celebrata in Italia ogni 2 ottobre, a partire dal 2005. All’odierna celebrazione ha preso parte anche l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Lucia Nucera che questa mattina ha fatto visita alle strutture di Archi, Gebbione e del Cedir, partecipando alle attività organizzate degli operatori insieme ai bambini e ai loro nonni, veri protagonisti della giornata.
Il laboratorio di pittura e il buffet
Dopo l’incontro con i loro nipotini, i tantissimi nonni presenti hanno partecipato ad un laboratorio di pittura, per poi allestire un buffet di dolci fatti in casa, ovviamente preparati dalle sapienti mani delle nonne. Al termine della giornata i bambini hanno regalato ai loro nonni un piccolo calco in gesso sul quale è impressa l’impronta della loro mano.
«E’ stato un momento splendido – ha commentato l’Assessore Lucia Nucera al termine dell’iniziativa – questo tipo di iniziative generano una ricchezza enorme in termini sociali, perché mettono insieme diverse generazioni, all’interno del contesto familiare. Trovo straordinaria l’idea di dedicare ai nonni una festa tutta per loro. La loro figura, in continua evoluzione, continua ad essere uno dei cardini portanti di tutta la famiglia. Sappiamo quanto può essere importante la figura del nonno e della nonna per i bambini. Per questo è molto importante coinvolgerli anche all’interno del percorso formativo dei più piccoli, a partire dalla tenera età, con le attività degli asili nido. E’ un’occasione per queste strutture di sviluppare quella funzione di presidio sociale sui territori, in grado di coinvolgere nelle loro attività, l’intero nucleo familiare».
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