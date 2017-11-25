L’Associazione Fidelitas, con a guida il Presidente Avvocato Giuseppe Vena, avendo ricevuto varie segnalazioni dai cittadini di Corigliano Calabro, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro un pronto intervento per la risoluzione dell’annosa problematica presente all’interno del parco comunale Fabiana Luzzi, sedente nello scalo cittadino del comune di Corigliano Calabro. I cittadini, infatti, hanno segnalato all’avvocato Giuseppe Vena che all’interno del parco pubblico vi è il tunnel del passeggio in legno, punto focale dove giocano i bambini, che presenta dei chiodi in bella vista. Per come segnalato documentalmente, lungo il tunnel manca una tavola ed i chiodi ivi posti sono allo scoperto e quindi gli stessi , a causa delle intemperie atmosferiche, appaiono essere anche in ruggine; così, in caso di ferita accidentale potrebbero profilarsi serie problematiche. Siffatto stato di cose è certamente di pericolo per l’utenza pubblica. L’avvocato Giuseppe Vena, nell’interesse della cittadinanza e nella qualità di Presidente dell’associazione Fidelitas, a nome dei numerosi soci iscritti, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di far attivare immediatamente i tecnici ed operai comunali – interessando l’Assessorato alla manutenzione – al fine di porvi rimedio; sia installando la tavola mancante, sia coprendo i chiodi pericolosi e soprattutto di far operare la manutenzione con dell’impregnante per legno, al fine di preservarlo nel tempo.