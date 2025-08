L’asse solido tra Occhiuto e Cannizzaro guida la ripartenza del cdx: ‘Prima le regionali, poi vinceremo le comunali a Reggio’

Il legame sempre più forte e solido tra Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, e Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia, sta segnando una nuova fase per il partito nella regione.

Un’alleanza politica che ha permesso a Forza Italia di raggiungere risultati importanti a Reggio Calabria e in Calabria agli ultimi appuntamenti elettorali, consolidando una posizione di leadership in un momento cruciale per il centrodestra. In politica, come nella vita, le chiacchiere se le porta via il vento, mentre sono i numeri a fare la differenza.

Recentemente, le parole di elogio di Cannizzaro verso Occhiuto, che ha definito il presidente un punto di riferimento per la politica calabrese, sono state seguite dalla replica di Occhiuto che, a sua volta, ha elogiato il coordinatore come il “miglior coordinatore regionale d’Italia”.

“Insieme ai colleghi parlamentari calabresi, a tutti gli assessori e consiglieri regionali della grande squadra della Calabria, con in testa il presidente Roberto Occhiuto, che sta interpretando al meglio l’azione di Governo di Forza Italia e del centrodestra stravolgendo le sorti della nostra regione. La politica messa in campo da Forza Italia in questi ultimi anni è la migliore che questa regione abbia mai avuto”, ha sottolineato il deputato e coordinatore regionale Francesco Cannizzaro pochi giorni fa.

“Se uno non ha coraggio, non può governare la Calabria. Reggio ha l’aeroporto che cresce di più in Europa. Qui abbiamo, anche grazie a Tajani, evitato di chiudere gli ospedali grazie all’arrivo dei medici cubani.

Forza Italia può crescere molto, ma bisogna ripartire dal senso di comunità che abbiamo creato. Ringrazio il mio amico Francesco Cannizzaro, perchè nella mia regione ho il miglior coordinatore regionale d’Italia, una guida sicura per il partito”, le parole al miele invece di Roberto Occhiuto, lanciate in riva allo Stretto nel primo giorno degli Stati Generali di Forza Italia.

Questo scambio di riconoscimenti pubblici tra i due esponenti del partito vuole essere il simbolo di un asse che, secondo le intenzioni del partito, sarà determinante per la ripartenza di Forza Italia in Calabria. Probabilmente, allo stesso tempo, le parole dei due big calabresi di Forza Italia sono servite anche per chiarire all’esterno che il rapporto diretto non ha subito alcuna fibrillazione in queste ultime settimane, a dispetto di alcune ricostruzioni che invece riportavano una diversa narrazione.

L’obiettivo politico di questo forte legame tra Occhiuto e Cannizzaro è chiaro: guidare il centrodestra verso il successo in due appuntamenti elettorali fondamentali previsti nei prossimi mesi. A meno di un anno di distanza, Forza Italia e il centrodestra si troveranno infatti ad affrontare prima le elezioni regionali e, successivamente, le elezioni comunali a Reggio Calabria, entrambe sfide cruciali per il futuro politico della regione.

Per quanto riguarda le elezioni regionali, Francesco Cannizzaro non ha alcun dubbio: “Il centrodestra vincerà nuovamente”, ha dichiarato con fermezza, ribadendo la centralità di Forza Italia e la forza della coalizione di centrodestra. Il risultato di queste elezioni, secondo il coordinatore, porterà a un rafforzamento della posizione del partito in Calabria, dando il via a una nuova fase di crescita per il partito.

Ma l’appuntamento ancora più atteso in riva allo Stretto sarà quello delle elezioni comunali reggine, dove Forza Italia punta a riconquistare il controllo della città dopo oltre dieci anni di amministrazione di centrosinistra con Giuseppe Falcomatà. Al sindaco di Reggio Calabria (possibile avversario di Occhiuto alle prossime regionali…) Cannizzaro ha riservato alcune stilettate.

“Per governare la Calabria e una città come Reggio bisogna essere convinti di saperlo fare. Evidentemente Falcomatà è un insicuro e politicamente l’ha dimostrato in questi 10 anni.

Prima chiedeva le dimissioni, ora le contesta. Falcomatà credo che abbia delle grane interne al Partito Democratico da chiarire. Che farà dopo questa esperienza drastica, fallimentare alla città di Reggio Calabria? Si vuole candidare in Parlamento? Vuole essere l’alternativa al presidente Occhiuto? Lo aspettiamo a braccia aperte per affrontarlo nel campo della politica e della democrazia”, l’affondo del deputato e coordinatore regionale di Forza Italia. Un altro assaggio pepato di una campagna elettorale iniziata ufficialmente ieri, e che per un anno vedrà Reggio e la Calabria diventare un ring di boxe…