Associazione Culturale Incontriamoci Sempre, il programma natalizio

L’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre è lieta di annunciare il programma completo degli eventi previsti per il periodo Natalizio, a chiusura di un anno che l’ha vista protagonista in oltre cento eventi. Lo staff, costantemente al lavoro nell’organizzazione di tutti gli eventi, e formato da un gruppo di professionisti appassionati ma principalmente da persone che hanno a cuore la crescita sociale e culturale della città di Reggio Calabria.

La stazione ferroviaria di S.Caterina a Reggio Calabria, sede dell’Associazione, è divenuta il fulcro di tutte le attività ed appare ogni giorno più curata grazie alla passione della squadra guidata dal Presidente Pino Strati che, oltre a seguirne costantemente la manutenzione e la pulizia, ha ultimamente provveduto a piantare cinque alberi di bergamotto, agrume simbolo della città, in prossimità dell’ingresso nonché alla creazione della Sala Museo “Il Ferroviere”.

Di seguito il programma del periodo natalizio:

26 Dicembre – “Tombolata Benefica” a cura dell’Associazione Incontriamoci Sempre in collaborazione con Associazione Portatori della Vara di S.Antonio. Il ricavato della serata verrà devoluto all’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato per sostenere le iniziative benefiche che verranno svolte nell’anno 2016

6 Gennaio – “La Befana arriva in Treno”. Dopo il grande successo delle edizioni 2015 e 2016m la Befana torna a far visita a tutti i bambini presso la stazione di S.Caterina in Reggio Calabria e arriverà, in treno, alle ore 10.54, distribuendo doni e dolciumi. Ci sarà a disposizione un calesse trainato da un dolcissimo Pony per tutti i bambini che vorranno vivere la meravigliosa esperienza dell’Epifania, inoltre, in collaborazione con il corpo dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, i bambini potranno ammirare da vicino uno dei principali mezzi in dotazione al corpo, il Carro dei Vigili del Fuoco.

8 Gennaio – Premiazione VII Concorso Nazionale di Poesia “Francesco Chirico”. La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre, Stazione di S.Caterina (RC) alle ore 18.00

Il Direttivo

Strati, Mauro, Coniglio, Russo, Cotrupi

Foto (da sinistra)

Marco Mauro (direttivo Incontriamoci Sempre), Giuseppe Cambera (Ass. Ex Allievi Don Orione), Arch. Clemente Corigliano (Vigili del Fuoco), Pino Strati (Pres. Incontriamoci Sempre), Mimmo Russo (direttivo Incontriamoci Sempre), Agostino Cotrupi (direttivo Incontriamoci Sempre)