Il ricavato dei biglietti della serata al PalaCalafiore va ai centri antiviolenza Cif e Casa accoglienza Angela Morabito: l'incontro con la stampa è il 15 dicembre

Con la consegna degli assegni ai centri antiviolenza Cif “Centro italiano femminile casa delle donne” e “Casa accoglienza Angela Morabito”, si conclude l’iniziativa benefica “Diamo un calcio alla violenza”, tenutasi lo scorso 28 novembre al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Saranno la Consigliera di parità della Provincia Daniela De Blasio, il Presidente del Tribunale reggino Luciano Gerardis ed il Presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa a consegnare alle associazioni le somme ricavate dalla vendita dei biglietti d’ingresso la palazzetto dello sport.

L’appuntamento con la stampa è previsto per martedì 15 dicembre alle ore 12 nei locali dell’Amministrazione provinciale reggina.

L’evento rientrava nel progetto Civitas del Tribunale di Reggio Calabria che ha lo scopo di creare occasioni di partecipazione, incontro, confronto e dialogo coinvolgendo in particolare i giovani per infondere loro la cultura della legalità.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Ufficio della Consigliera provinciale di parità e dalla Compagnia della Bellezza di Reggio ed ha registrato l’adesione dell’Amministrazione comunale e provinciale di Reggio Calabria, del Coni, dell’Ufficio scolastico regionale ambito territoriale di Reggio, dell’Asd Reggio Calabria e della Viola Reggio Calabria, dell’Associazione Giornalisti Reggini, dell’A.C. Calcio Forense di Reggio.