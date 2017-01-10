Movieland Productions, i prossimi incontri

Prosegue l’impegno dell’Associazione culturale cinematografica Movieland Productions, fondata da Domenico Isabella, Pino Torcasio e Tommaso Floro Candido, in progetti di promozione culturale, teatrale e cinematografica sul territorio calabrese.

Riaprono, infatti, attraverso nuovi workshop formativi, i battenti del nuovo anno 2017, ad un anno di distanza dalla realizzazione del primo laboratorio cinematografico (metodo Strasberg), tenuto dall’insegnante Barbara Pasqua, unica discepola di Beatrice Bracco, che ha suscitato grande interesse e nutrita partecipazione.

Coerentemente con gli obiettivi prefissati e forte dell’esperienza artistica maturata, impreziosita dal contributo di importanti e qualificate figure professionali del settore, la Movieland Productions vuole continuare a garantire opportunità formative ad un mondo, in particolare giovanile, interessato a maturare competenze artistiche nel campo della recitazione cinematografca e teatrale.

Il workshop Parola per attori con Patrizia La Fonte

Il workshop “PAROLA PER ATTORI”, che si intende relizzare, sarà distribuito in 4 weekend e prevede un corso dizione, voce e interpretazione per attori. A condurlo sarà Patrizia La Fonte, ideatrice, attrice, presentatrice, scrittrice teatrale, in possesso di un vasto e qualificato curriculum, arricchito da significative esperienze di insegnamento sull’uso della voce, della dizione ma anche di tecniche di recitazione. Il manuale dal titolo “GIUSTO PER DIRE “, di cui è autrice, distribuito dalla casa editrice Ikonaliber, sarà lo strumento-guida dell’itinerario formativo per l’italiano parlato, che permetterà di affinare meglio, anche in una dimensione non necessariamente artistica e professionale, le abilità nella dizione e nell’uso della voce, mantenendo una valenza espressiva spontanea.

Il workshop, che avrà carattere intensivo, si svilupperà in 8 incontri di 3 ore ciascuno e si concluderà con un momento di riflessione comune sull’esperienza formativa realizzata.

Durata, iscrizioni e calendario degli incontri

Gli incontri, la cui calendarizzazione sarà tempestivamente e più puntualmente definita, anche sulla base delle esigenze dei partecipanti , inizieranno il primo sabato del mese di febbraio e si concluderanno la prima domenica di marzo 2017.

Il Workshop, con scadenza dei termini di iscrizione al 22 Gennaio 2017 , al raggiungimento del limite minimo degli iscritti, previsto in 15 unità, si svolgerà nei locali dell’ Associazione Culturale ALTROVE in via Lissania n°18 di Lamezia Terme (Nicastro) Lamezia Terme (Cz).

al , al raggiungimento del limite minimo degli iscritti, previsto in 15 unità, si svolgerà nei locali dell’ Associazione Culturale ALTROVE in Il workshop intensivo “PAROLA PER ATTORI”, si svilupperà in 8 incontri di 3 ore ciascuno più una prova conclusiva in pubblico.

Gli incontri si svolgeranno il sabato (18.30-21.30) e la domenica (14.00-17.00 o 18.30-21.30), con orario da definire anche in base alle esigenze degli iscritti.

30 ore (8 lezioni di tre ore e prova conclusiva in pubblico)

sabato 4/domenica 5 febbraio

sabato 11/domenica 12 febbraio

sabato 18/domenica 19 febbraio

sabato 4/domenica 5 marzo (con orario prolungato per prove e verifica in pubblico)