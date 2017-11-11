L’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Reggio Calabria ha rinnovato il consiglio direttivo che resterà in carica fino al 2020. Tre sono i volontari al loro primo mandato: Caterina Di Maio, Consolata Laganà, Francesco Nicolò. Sono stati invece confermati Teresa Alessandrello, Nicoletta Nucifora, Domenica Martino, Antonella Stirparo. Confermata Roberta Zehender alla carica di presidentessa e indicata in Emma Braidotti la sua vice presidentessa. Confermate, altresì, Caterina Bottone nel ruolo di tesoriera e Giuseppina Laganà e Antonella Frazzetta nel ruolo di segretarie. Il Collegio dei probiviri è composto da Francesco Cernuto, don Stefano Iacopino e Antonio Mallone; i revisori dei conti sono Ubaldo Giuffrè, Demetrio Benedetto e Salvatore Federico.

Le parole della presidente Roberta Zehender

Roberta Zehender, che aveva già guidato l’Avo reggina per due mandati fino al 2011, è così giunta nuovamente al suo secondo mandato consecutivo. “Accolgo questa responsabilità che mi è stata nuovamente affidata – ha dichiarato – con lo stesso spirito di servizio con cui mi reco in reparto ormai da 27 anni, continuando ad auspicare una crescita costante dell’Avo e dei suoi volontari. Auguro un buon lavoro al direttivo e il benvenuto ai tre nuovi soci che hanno assunto il delicato compito di essere consiglieri. Ringrazio, altresì, i consiglieri uscenti per il loro contributo. Non si esaurisce mai la nostra missione di alimentare un’autentica appartenenza all’associazione – ha sottolineato Roberta Zehender – e di testimoniare, con il nostro operato gratuito e disinteressato, che il servizio Avo è per tutti noi un impegno che dedichiamo unicamente al prossimo sofferente in ospedale con senso di responsabilità e amore”.

Fonte: Nota stampa AVO (Associazione di Volontari Ospedalieri)