Atelier Sul Mare: Dormire in un’Opera d’Arte a Castel di Tusa
Esplora camere uniche all'Atelier Sul Mare di Castel di Tusa, dove l'arte incontra il comfort in un contesto naturale mozzafiato sulla costa siciliana
15 Agosto 2012 - 01:43 | Laura Maria Tavella
Avete mai sognato di dormire in un’opera d’arte? A Castel di Tusa, in Sicilia, l’Atelier sul mare trasforma questo sogno in realtà. Situato a pochi metri da un mare incantato e vicino agli spettacolari monti Nebrodi, questo hotel unico offre una fusione tra arte e natura che non trova eguali nel mondo.
Un Hotel, Molti Mondi da Esplorare
Con 20 delle sue 40 camere trasformate in vere e proprie opere d’arte da artisti internazionali, l’Atelier sul mare invita i suoi ospiti a vivere esperienze uniche. Potrete addormentarvi sul letto triangolare di Trinacria, avventurarvi nella rotante Torre di Sigismondo, o navigare sul letto zattera di Lineadombra.
Dalla Stanza dei Sogni alla Riflessione
Ogni camera racconta una storia differente, dal tributo al mare a quello dedicato a celebri figure culturali come Pasolini. L’architettura e il design si fondono per creare spazi che sono al contempo luoghi di riposo e fonti di ispirazione artistica e riflessione.
Visita Virtuale e Informazioni Utili
Per un assaggio di queste meravigliose camere, guarda il video dell’Atelier sul mare. Per maggiori informazioni o per prenotare il tuo soggiorno artistico, visita il sito ufficiale.
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