Atelier Sul Mare: Dormire in un’Opera d’Arte a Castel di Tusa

Avete mai sognato di dormire in un’opera d’arte? A Castel di Tusa, in Sicilia, l’Atelier sul mare trasforma questo sogno in realtà. Situato a pochi metri da un mare incantato e vicino agli spettacolari monti Nebrodi, questo hotel unico offre una fusione tra arte e natura che non trova eguali nel mondo.

Un Hotel, Molti Mondi da Esplorare

Con 20 delle sue 40 camere trasformate in vere e proprie opere d’arte da artisti internazionali, l’Atelier sul mare invita i suoi ospiti a vivere esperienze uniche. Potrete addormentarvi sul letto triangolare di Trinacria, avventurarvi nella rotante Torre di Sigismondo, o navigare sul letto zattera di Lineadombra.

Dalla Stanza dei Sogni alla Riflessione

Ogni camera racconta una storia differente, dal tributo al mare a quello dedicato a celebri figure culturali come Pasolini. L’architettura e il design si fondono per creare spazi che sono al contempo luoghi di riposo e fonti di ispirazione artistica e riflessione.

Visita Virtuale e Informazioni Utili

Per un assaggio di queste meravigliose camere, guarda il video dell’Atelier sul mare. Per maggiori informazioni o per prenotare il tuo soggiorno artistico, visita il sito ufficiale.