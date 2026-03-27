Athletic Palermo-Reggina: non ci sarà la conferenza di mister Torrisi

La Reggina si prepara a vivere giorni decisivi per la propria stagione, stretta tra impegni ravvicinati e la necessità di mantenere altissima la concentrazione. Meno parole, più lavoro sul campo, per arrivare pronti a una sfida che può indirizzare in maniera decisiva il cammino degli amaranto.

La squadra arriva con l’entusiasmo giusto dopo la brillante prestazione contro la Nuova Igea Virtus, una gara dominata e chiusa con una vittoria pesante, sia per il morale che per la classifica. Un successo che ha rilanciato le ambizioni e restituito fiducia a tutto l’ambiente, ma che ora dovrà trovare continuità contro un avversario di uguale o forse più alto spessore.

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Domenica c’è infatti lo scontro con la capolista Athletic Palermo, un vero e proprio banco di prova per misurare le reali possibilità di rimonta. Non ci sono alternative: per continuare ad alimentare le residue speranze di promozione serviranno i tre punti. Un risultato diverso rischierebbe di estromettere in maniera definitiva la rincorsa alla prima posizione.

Non si terrà la consueta conferenza stampa pre-gara di mister Torrisi. Non è stata fornita ufficialmente la motivazione, ma è immaginabile che la scelta possa essere dettata dall’intenzione di non voler fornire alcuna indicazione agli avversari, a partire dalle scelte.

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La squadra è chiamata a dare un’altra risposta forte, dopo il successo sul campo della Nuova Igea Virtus. Perché adesso ogni partita pesa, ogni dettaglio conta e può fare la differenza con un obiettivo che si intende perseguire ma anche il rischio che possa in anticipo svanire.