Atletica Brothers trionfa alla fase regionale dei campionati di società

Il campo scuola di atletica leggera di Cosenza è stato teatro di una manifestazione sportiva di altissimo livello, con la fase regionale dei Campionati di Società (CdS) che ha visto protagoniste le migliori società calabresi. Tra queste, l’Atletica Brothers di Reggio Calabria ha lasciato un’impronta indelebile, aggiudicandosi la vittoria nella categoria Assoluta femminile e nella categoria Cadetti/e (Under 16).

La squadra reggina, guidata dal presidente Lucia Tramontana, ha dimostrato una superiorità schiacciante, conquistando un punteggio finale di 8225 punti nella categoria Assoluta, ben 186 punti in più rispetto alla seconda classificata, l’Atletica Barbas di Reggio Calabria. Questo risultato testimonia la forza e la determinazione di una squadra che sta riscrivendo le pagine dell’atletica calabrese.

Ma il vero spettacolo è stato offerto dai giovani talenti dell’Atletica Brothers nella categoria Cadetti/e, dove la squadra ha dominato sia nella categoria maschile che femminile. Tra le prestazioni più brillanti, spicca il nuovo record nella specialità dei 1200 siepi femminili stabilito dalla giovane Aurora Ferrara, che ha fermato il cronometro a 4:25:62. Un risultato che già fa parlare di sé e che promette grandi cose per il futuro dell’atletica reggina.

Un applauso particolare va ai tecnici Angelo Turano, Bruno Latella, Domenico Amodeo, Carmelo Gambello ed Emilio Curatola, che con la loro esperienza e professionalità hanno saputo guidare i giovani atleti verso l’eccellenza. La loro dedizione e passione per lo sport sono state fondamentali per il successo della squadra.

Il trionfo dell’Atletica Brothers non è solo un motivo di orgoglio per la città di Reggio Calabria, ma anche un segnale di rinascita per lo sport reggino. Nonostante le difficoltà logistiche che la squadra affronta quotidianamente, come la mancanza di un campo adeguato agli allenamenti, gli atleti hanno dimostrato di avere la stoffa dei campioni. Un auspicio per il futuro è che le autorità competenti possano presto risolvere questo problema, garantendo ai giovani atleti le condizioni migliori per esprimere appieno il loro talento.

In conclusione, la manifestazione di Cosenza ha rappresentato un momento di grande sportività e passione, con gli atleti dell’Atletica Brothers che hanno scritto una pagina importante nella storia dell’atletica calabrese. Un risultato che farà sicuramente discutere e che promette grandi cose per il futuro dello sport reggino.