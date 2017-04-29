City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

‘In ogni attimo’ il videoclip del nuovo singolo di Mario Nania

Il 30 aprile al Klass Room di Reggio la presentazione del videoclip del nuovo singolo di Mario Nania e Adela, con interviste, backstage e musica live

29 Aprile 2017 - 09:24 | di Vincenzo Comi

Mario Nania presenta il videoclip del singolo In ogni attimo a Reggio Calabria

Il 30 aprile alle ore 18,00 presso il locale Klass Room sito in via Giulia n.1/c a Reggio Calabria, verrà presentato dal conduttore Benvenuto Marra, il video clip “In ogni attimo” del nuovo singolo di Mario Nania e Adela.
L’evento si articolerà tra interviste, backstage fotografico e momenti musicali live nei quali verranno proposti i brani più conosciuti del cantautore calabrese.

“In ogni attimo è ambientato tra gli anni ’80 e oggi. Narra la storia d’amore di due giovani che si ritrovano adulti, prigionieri di un amore ormai ferito e stanco, fagocitati dalla routine di una quotidianità che fa perdere di vista i sentimenti. Tra sogni e realtà, esplode la paura di perdersi e i due si ritroveranno dentro lo stesso sogno”.

Saranno presenti il regista Daniele Melara e l’aiuto regia Elvira Giordano, Antonella Postorino che ne ha curato la sceneggiatura e la scenografia, gli attori Costantino Comito, Valentina Ghetti, Fabrizio Barbuto, Valentina Artuso, Umberto Lentini e Rocco Alvaro e il fotografo ufficiale Pietro Morello.
Mario Nania presenta il videoclip del singolo In ogni attimo a Reggio CalabriaMario Nania presenta il videoclip del singolo In ogni attimo a Reggio Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?