‘In ogni attimo’ il videoclip del nuovo singolo di Mario Nania

Il 30 aprile al Klass Room di Reggio la presentazione del videoclip del nuovo singolo di Mario Nania e Adela, con interviste, backstage e musica live

Il 30 aprile alle ore 18,00 presso il locale Klass Room sito in via Giulia n.1/c a Reggio Calabria, verrà presentato dal conduttore Benvenuto Marra, il video clip “In ogni attimo” del nuovo singolo di Mario Nania e Adela.

L’evento si articolerà tra interviste, backstage fotografico e momenti musicali live nei quali verranno proposti i brani più conosciuti del cantautore calabrese.

“In ogni attimo è ambientato tra gli anni ’80 e oggi. Narra la storia d’amore di due giovani che si ritrovano adulti, prigionieri di un amore ormai ferito e stanco, fagocitati dalla routine di una quotidianità che fa perdere di vista i sentimenti. Tra sogni e realtà, esplode la paura di perdersi e i due si ritroveranno dentro lo stesso sogno”.

Saranno presenti il regista Daniele Melara e l’aiuto regia Elvira Giordano, Antonella Postorino che ne ha curato la sceneggiatura e la scenografia, gli attori Costantino Comito, Valentina Ghetti, Fabrizio Barbuto, Valentina Artuso, Umberto Lentini e Rocco Alvaro e il fotografo ufficiale Pietro Morello.

