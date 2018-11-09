Attivato il nuovo impianto di illuminazione a Ravagnese
Attivato a Ravagnese il nuovo impianto a led sulla via intitolata a Giuseppe Valentino: 40 punti luce tra l'Aeroporto dello Stretto e via Abate Sant'Elia
09 Novembre 2018 - 15:51 | di Eva Curatola
L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha attivato nella giornata di ieri il nuovo impianto di illuminazione sulla via recentemente intitolata a Giuseppe Valentino, nel quartiere di Ravagnese.
A darne notizia il sindaco Giuseppe Falcomatà che in serata si è recato sul luogo, accompagnato dall’Assessore Giovanni Muraca e dai consiglieri Nicola Paris, Filippo Burrone e Valerio Misefari, insieme ai tecnici del Comune, per la prima accensione del nuovo impianto.
La nuova illuminazione, composta da nuovi 40 punti luce a led, servirà il percorso stradale che collega l’Aeroporto dello Stretto alla via Abate Sant’Elia. Si tratta di un intervento molto atteso dalla cittadinanza: il passaggio alla luce bianca del led migliorerà infatti la percezione cromatica dell’area e la visibilità notturna, soprattutto a vantaggio della sicurezza stradale.
La nuova tecnologia impiegata produrrà inoltre una riduzione dell’inquinamento luminoso accompagnata dalla diminuzione dei costi di manutenzione e del numero di guasti, grazie alla migliore resa del nuovo impianto, attrezzato con pali in alluminio all’avanguardia per garantire anche la sicurezza passiva dei cittadini.
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