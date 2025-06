Automobilismo doc fra Reggio Calabria e San Lucido. La data di partenza

Promuovere incessantemente le bellezze e le peculiarità del territorio d’appartenenza, attraverso il fascino universale esercitato dal mondo delle quattro ruote di più raffinata griffe. Il target di un evento come quello che partirà nella mattinata di sabato 28 giugno da Piazza Italia, centro storico di Reggio Calabria, per il Club Aremes Lillo Cavallo diretto da Natale Romeo passa dalla scelta certosina delle vetture di pregiata estrazione, divise fra classiche e super sportive, dall’attenzione rivolta ad ogni dettaglio, dalla selezione delle più belle location della Calabria.

La carovana di trenta vetture partirà dalla Citta’ dello Stretto attorno alle 10.45, dopo aver iniziato ad assiemare le vetture e gli equipaggi già dalle 8.30 nella piazza più importante della città, ove hanno sede i bellissimi edifici delle maggiori istituzioni.

Il contingente di vetture percorrerà quindi il Corso Garibaldi ed il Lungomare Falcomata’, le due vie più note ed affascinanti della citta’ , per poi dirigersi verso la splendida località di San Lucido, struggente borgo della provincia di Cosenza, nel quale saranno visitate delle piccole basiliche di grande pregio e sarà onorata la partecipata e piacevole festa locale. Evento nell’evento inoltre, una raffinata sfilata di moda, nella quale il fascino delle vetture si mischierà con quello delle bellissime giovani Miss, in lizza per un titolo di bellezza. Presente all’evento, anche un esponente del direttivo dell’ASI, massimo ente di promozione del motorismo storico, suo territorio nazionale.