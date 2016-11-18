‘Avanti un altro’, a dicembre casting in Calabria
Il quiz di Paolo Bonolis in onda su Canale 5 dalla prossima primavera cerca nuovi concorrenti in Calabria: il casting a Lamezia è fissato per il 5 dicembre
18 Novembre 2016 - 18:35 | di Pasquale Romano
“Avanti un altro”, il quiz televisivo di Paolo Bonolis, cerca nuovi concorrenti in Calabria. Il 5 dicembre, infatti, si terrà la prossima selezione da parte della redazione, a caccia di persone che abbiano voglia di cimentarsi nelle domande del quiz in onda dalla prossima primavera su Canale 5. Tutti coloro che vorranno partecipare al casting, che si terrà a Lamezia, potranno:
inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs n°196 del 30 giugno 2003”);
compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv;
Lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 39 75 06 83.
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