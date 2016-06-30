AVR: pulizia straordinaria a Sambatello

Tre giorni di lavori dell'AVR nel quartiere: sfalcio della vegetazione e rifiuti raccolti fino a riempire un cassone, il grazie del Centro Studi Colocrisi

Nei giorni 27, 28 e 29 Giugno, l’AVR, ha effettuato, una pulizia straordinaria nelle strade di Sambatello.

Gli operai, tramite decespugliatori meccanici e attrezzi manuali, hanno eliminato la vegetazione limitrofa alla sede stradale, effettuando, altresì una raccolta di rifiuti sparsi.

Un enorme quantità di rifiuti è stata raccolta, tanto da riempire un intero cassone di un camion. Il Centro Studi Colocrisi di Sambatello, ringrazia l’amministrazione comunale, presieduta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, il quale, si era impegnato personalmente, durante un incontro svolto presso i locali dell’associazione, a ridare decoro e ripulire le vie del quartiere.

La comunità è speranzosa, che questo, sia un primo passo, per riportare decoro a quei luoghi che una volta venivano considerati periferie, ma che adesso rientrano vivacemente a fare parte della città Metropolitana.