Avviata la bonifica dell’ex Polveriera: il sopralluogo dell’Amministrazione comunale
Operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio ambientale nell'area dell'ex Polveriera di Ciccarello, con il sopralluogo dell'Amministrazione comunale
29 Maggio 2017 - 18:54 | di Eva Curatola
Sono iniziate questa mattina le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area della ex Polveriera nel quartiere di Ciccarello a Reggio Calabria.
In mattinata una delegazione dell’Amministrazione comunale reggina, guidata dal Vice Sindaco Armando Neri e composta dagli Assessori Giovanni Muraca e Antonino Zimbalatti, dal Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino e dal Presidente della Commissione Assetto del Territorio Giuseppe Sera, si è recata sul posto per verificare l’avvio delle operazioni, iniziate all’indomani del sopralluogo del Prefetto Michele Di Bari e del Sindaco Giuseppe Falcomatà che avevano affrontato la questione nell’ambito di una serie di riunioni tenute in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
La ditta incaricata ha avviato il monitoraggio ambientale sull’area da bonificare, procedendo contestualmente alla messa in sicurezza del sito che verrà interamente recintato e sorvegliato anche grazie al supporto della Polizia Municipale. Subito dopo le indagini ambientali, che andranno avanti ancora per qualche tempo.
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