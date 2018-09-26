La Giunta Comunale ha approvato nel corso dell’ultima seduta l’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2018-20 del Comune di Reggio Calabria, contestualmente all’approvazione del piano del triennio successivo.

A illustrare la portata e l’impatto di questi provvedimenti il vice sindaco con delega al personale Armando Neri.

“Tutto questo non da soli ma grazie a un lavoro di squadra. Fondamentale è stato l’apporto della Regione, del Presidente Oliverio e delle organizzazioni Sindacali, con cui abbiamo condiviso il percorso dal primo momento. Ringrazio infine per la preziosa collaborazione la Dirigenza del settore risorse umane comunale e il personale impegnato in questo complesso procedimento”.