Avviati gli interventi di pulizia delle spiagge cittadine

«La zona nord e la zona sud della Città sono state interessate negli ultimi giorni da un massiccio intervento di pulizia delle spiagge, in linea con gli intendimenti dell’amministrazione Falcomatà che punta al ripristino del decoro di tutto il fronte mare costiero in anticipo rispetto all’avvio della stagione turistica e delle attività balneari». E’ quanto scrivono in una nota l’Assessore all’ambiente del Comune di Reggio Calabria Giovanni Muraca e il Consigliere delegato allo Sport e Turismo Giovanni Latella, illustrando gli interventi dell’Amministrazione.

Gli interventi nelle prossime settimane

I lavori di pulizia delle spiagge proseguiranno nelle prossime settimane secondo un programma di interventi che prevede la bonifica di tutte le aree di maggiore interesse balneare, dalle periferie nord e sud proseguendo verso il centro cittadino.

«Gli interventi – spiegano l’Assessore Muraca e il consigliere Latella – rispondono all’indirizzo dettato dal Sindaco Falcomatà di rendere le spiagge del litorale cittadino fruibili in anticipo rispetto agli anni scorsi. Un’esigenza che abbiamo anche condiviso, dedicando al tema un incontro specifico, con i commercianti e gli operatori economici del territorio che si preparano ad attrezzare i lidi e gli stabilimenti balneari già a partire dal prossimo mese di maggio».

Le risorse e il piano di mantenimento