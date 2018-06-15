Dal 18 giugno i kit si ritirano al Campo Coni di via Modena a San Sperato, dal lunedì al sabato. Servono tessera sanitaria e documento d'identità

Avvisiamo i cittadini che dal 16 giugno 2018 non sarà più operativa la sede di consegna dei mastelli presso il lido comunale.

Dalla prossima settimana, nello specifico a partire da lunedi 18 giugno, verranno attivate anche per la zona di MODENA – SAN SPERATO le consegne dei contenitori per effettuare la raccolta differenziata porta a porta.

DAL 18 GIUGNO CONSEGNE KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA presso il CAMPO CONI “A.PENNA” VIA MODENA S. SPERATO DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00.

Tutti i cittadini dei quartieri di MODENA – SAN SPERATO, dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria e di un documento d’identità.

L’invito è rivolto anche alle attività commerciali e non domestiche che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Potranno recarsi a ritirare il kit anche quelle utenze che ricadono nelle zone già servite dalla raccolta differenziata porta a porta.

Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.