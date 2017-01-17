Avvio dei lavori area a nord del Lungomare ottimo viatico per le prospettive di sviluppo del territorio

«Con grande gioia ho accolto l’avvio dei lavori per la rigenerazione urbana dell’area a nord del Lungomare Falcomatà, tra Pineta Zerbi e il porto cittadino. Ritengo sia un’opera che rigenererà una delle aree più belle della città che nel tempo tuttavia è andata incontro ad un processo di incuria e degrado al limite della praticabilità». E’ quanto dichiara in una nota il Presidente della Commissione Assetto del Territorio Giuseppe Sera commentando l’avvio dei lavori dell’area a nord del Lungomare Falcomatà.

«Il nuovo progetto che consentirà di collegare l’area portuale direttamente al centro città attraverso un sistema di vialetti, scalinate e verde pubblico, modificando il sistema di circolazione viaria in senso più agevole, è certamente un ottimo viatico per le prospettive turistiche che abbiamo il dovere di alimentare per lo sviluppo del nostro territorio».

Continua il consigliere Giuseppe Sera: «La particolare attenzione e cura che il sindaco Falcomatà ha rivolto al monitoraggio sociale dei cantieri è per tutti un prezioso monito ed impulso che ci deve spingere non solo a verificare l’esecuzione dei cantieri ma ad accogliere idee e proposte che vengono dai cittadini»