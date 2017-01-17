Avvio dei lavori area a nord del Lungomare ottimo viatico per le prospettive di sviluppo del territorio
Il presidente della Commissione Assetto del Territorio Giuseppe Sera commenta il progetto che collegherà il porto al centro città con scalinate e verde
17 Gennaio 2017 - 16:12 | di Vincenzo Comi
«Con grande gioia ho accolto l’avvio dei lavori per la rigenerazione urbana dell’area a nord del Lungomare Falcomatà, tra Pineta Zerbi e il porto cittadino. Ritengo sia un’opera che rigenererà una delle aree più belle della città che nel tempo tuttavia è andata incontro ad un processo di incuria e degrado al limite della praticabilità». E’ quanto dichiara in una nota il Presidente della Commissione Assetto del Territorio Giuseppe Sera commentando l’avvio dei lavori dell’area a nord del Lungomare Falcomatà.
«Il nuovo progetto che consentirà di collegare l’area portuale direttamente al centro città attraverso un sistema di vialetti, scalinate e verde pubblico, modificando il sistema di circolazione viaria in senso più agevole, è certamente un ottimo viatico per le prospettive turistiche che abbiamo il dovere di alimentare per lo sviluppo del nostro territorio».
Continua il consigliere Giuseppe Sera: «La particolare attenzione e cura che il sindaco Falcomatà ha rivolto al monitoraggio sociale dei cantieri è per tutti un prezioso monito ed impulso che ci deve spingere non solo a verificare l’esecuzione dei cantieri ma ad accogliere idee e proposte che vengono dai cittadini»
«Ci attende un lungo impegno – conclude il consigliere Sera – ma grazie alla guida dell’amministrazione Falcomatà presto a Reggio sarà restituita la sua immagine migliore».
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