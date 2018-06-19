Il 22 e 23 giugno consegna gratuita dei kit per la raccolta porta a porta nel quartiere: orari, documenti da portare e incontro informativo

Si avvisano i cittadini che nei giorni del 22 e 23 giugno 2018 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 presso Piazza Chiesa San Nicola, verranno attivate anche per la zona di Cannavò le consegne dei contenitori per effettuare la raccolta differenziata porta a porta.

Tutti i cittadini del quartiere, dovranno munirsi per il ritiro gratuito del kit, della tessera sanitaria e di un documento d’identità. L’invito è rivolto anche alle attività commerciali e non domestiche che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Parallelamente all’avvio della consegna dei kit per il servizio di raccolta differenziata porta a porta, continuano gli incontri informativi diretti alla cittadinanza, grazie alla collaborazione delle tante realtà associative e non solo, presenti sul nostro territorio.

Venerdì 22 giugno dalle ore 17:00 presso il Salone Parrocchiale di Spirito Santo vi sarà un incontro aperto alla cittadinanza, a cui parteciperà l’Amministrazione Comunale ed AVR per creare un’altra occasione di sensibilizzazione ed informazione sul nuovo servizio di raccolta messo in campo.

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.