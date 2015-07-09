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Avvio Raccolta Differenziata Porta a porta nella frazione di Catona

Dal 13 luglio il porta a porta arriva a Catona completando la zona nord della città: orari, variazioni a Gallico e Pellaro e ritiro gratuito del kit

09 Luglio 2015 - 09:31 | di Redazione

Raccolta differenziata porta a porta nella circoscrizione di Catona a Reggio Calabria

Avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nella Circoscrizione di Catona e variazione orari di esposizione a Gallico e Pellaro.

Dal 13 luglio il porta a porta a Catona

Da lunedì 13 Luglio, il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti partirà anche nella circoscrizione di Catona, andando a completare, assieme alle vicine Gallico ed Archi, l’intera zona Nord della città di Reggio Calabria. Dalla prossima settimana, gli abitanti della circoscrizione di Catona, dovranno iniziare ad esporre i mastelli, rispettivamente entro le ore 20:00 per i cittadini della zona di Catona (Salìce, Rosalì e Villa San Giuseppe) ed entro le ore 07:00 per la zona di Arghillà.

Si avvisano quindi i cittadini residenti che si sta provvedendo al ritiro dei bidoni carrellati della raccolta differenziata per passare al nuovo servizio di raccolta porta a porta. Chiediamo quindi la collaborazione nel lasciare esposti su strada pubblica tali bidoni, per consentire le operazioni di svuotamento e ritiro.

Orari di esposizione e ritiro del kit

Inoltre per una migliore gestione del servizio, si informano i cittadini residenti nelle circoscrizioni di Gallico e Pellaro che sono state apportate delle variazioni in merito agli orari di esposizione dei contenitori. Da lunedì 13 luglio, bisognerà quindi esporre, secondo quanto indicato nel calendario, i contenitori entro le ore 20:00 nella circoscrizione di Gallico, ed entro le ore 13:00 in tutta la circoscrizione di Pellaro.

Invitiamo coloro i quali stanno rientrando per le vacanze estive nelle zone interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta e non avessero ancora ritirato il kit GRATUITO con i contenitori, a recarsi nelle due sedi messe a disposizione per i cittadini. Siamo infatti presenti parallelamente, per la zona Nord della città, nei locali dell’ex caserma dei carabinieri presso la Sede della Circoscrizione di Archi, Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 08:30 alle 13:30, mentre il Martedì e il Giovedì dalle 08:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:00. Per la zona Sud della città, stiamo consegnando invece, presso la Sede della Circoscrizione di Pellaro, seguendo sempre l’orario sopra riportato. Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nelle circoscrizioni interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta (Gallina, Pellaro, Ravagnese, Archi, Gallico, Catona). È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nelle circoscrizioni oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Contatti per informazioni

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.

VI ASPETTIAMO… INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!Calendario degli orari di esposizione per zona della raccolta differenziata a Reggio CalabriaAvvio della raccolta differenziata porta a porta a Catona

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