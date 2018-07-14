Azione impertinente ‘Rivolta70’ targata Stanza101
L'associazione Stanza101 celebra l'anniversario dei Moti di Reggio con due manifesti affissi di notte su Corso Garibaldi: la protesta contro l'amministrazione
14 Luglio 2018 - 10:16 | di Vincenzo Comi
Con l’azione impertinente “Rivolta70“, l’associazione “Stanza101” ha voluto celebrare l’anniversario dei Moti di Reggio contestualizzandone la memoria. Due i manifesti apparsi questa notte sul centralissimo Corso Garibaldi.
Il primo recita “Rivolta70: Reggio Calabria ancora scippata Falcomatà complice! “. Nello stesso sono presenti le foto del porto reggino deserto, dell’aeroporto, dell’agenzia dei beni confiscati, degli alberi cadenti, e dell’immondizia, a voler rappresentare l’incapacità di questa Amministrazione a tutelare i beni pubblici di questa città.
Il secondo recita “Rivolta70: a Reggio Calabria tornano le barricate Falcomatà complice! “. In questa foto le barricate sono rappresentate dai cumuli di immondizia che continuano a spuntare in città, trasformando in ironia un problema di pubblica igiene e decoro che da mesi attanaglia la città senza adeguate risposte dall’Amministrazione a questa emergenza.
Associazione “Stanza101”
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