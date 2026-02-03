Balneari, SIB: ‘Bene l’impegno di Tajani a Reggio per la categoria’
Fiorillo (presidente SIB Calabria): “Raccoglie le nostre motivate istanze e viene incontro alle difficoltà di molti imprenditori”
03 Febbraio 2026 - 08:14 | Comunicato Stampa
“Ringrazio il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, per aver annunciato, qui a Reggio Calabria nell’incontro con il Presidente della regione, i Sindaci e le Associazioni di categoria, la volontà del governo nazionale di chiedere all’Unione europea una sospensione della direttiva Bolkestein per le attività balneari della Calabria investite dal ciclone Harry”.
Lo ha dichiarato Carmelo Fiorillo, presidente regione Calabria del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio.
“L’intera categoria ha molto apprezzato questo impegno, non solo perché raccoglie le nostre motivate istanze, ma anche perché si tratta di un segno di profonda comprensione delle difficoltà che molti imprenditori della Calabria stanno vivendo.
Un ringraziamento va pure al Presidente Roberto Occhiuto per la sensibilità dimostrata sul tema delle concessioni balneari, sia con atti di indirizzo già deliberati dalla Giunta Regionale, sia per l’impegno e la determinazione annunciata di sostenere e promuovere nuove azioni a favore di un comparto importantissimo della nostra regione, quale quello del turismo balneare”.