Balneari, SIB: ‘Bene l’impegno di Tajani a Reggio per la categoria’

“Ringrazio il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, per aver annunciato, qui a Reggio Calabria nell’incontro con il Presidente della regione, i Sindaci e le Associazioni di categoria, la volontà del governo nazionale di chiedere all’Unione europea una sospensione della direttiva Bolkestein per le attività balneari della Calabria investite dal ciclone Harry”.

Lo ha dichiarato Carmelo Fiorillo, presidente regione Calabria del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio.

“L’intera categoria ha molto apprezzato questo impegno, non solo perché raccoglie le nostre motivate istanze, ma anche perché si tratta di un segno di profonda comprensione delle difficoltà che molti imprenditori della Calabria stanno vivendo.