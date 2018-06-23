L'area di balneazione Gallico camping, a Reggio Calabria, è tornata balneabile dopo il campionamento suppletivo e le analisi di laboratorio dell'Arpacal

L’area di balneazione denominata “Gallico camping” ricadente nel Comune di Reggio Calabria è tornata balneabile. Lo ha comunicato questa mattina alla città metropolitana di Reggio Calabria, nonché al Ministero della salute e alla Regione, il servizio tematico acque del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria dell’Arpacal. Il campionamento suppletivo previsto dalla normativa è stato eseguito ieri e, dopo le analisi di rito in laboratorio, i risultati sono stati prontamente comunicati questa mattina.