City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Bambini BENEinCOMUNE: la festa di Natale Baby Sensory

Una festa di Natale dedicata ai bambini da 0 a 4 anni e ai loro genitori, con il programma di sviluppo Baby Sensory a Palazzo San Giorgio

15 Dicembre 2016 - 15:23 | di Federica Geria

Immagine di psicomotricità per bambini, festa di Natale Baby Sensory a Palazzo San Giorgio

Il Natale, si sa, appartiene soprattutto ai bambini e per loro vengono organizzate tantissime iniziative. Anche per i più piccoli, quest’anno, c’è un evento speciale e unico in città: una festa tutta dedicata ai bambini tra 0 e i 4 anni con i loro genitori: Venerdì 16 Dicembre dalle 16.30  presso Palazzo San Giorgio – Piazza Italia. Ad offrire questa opportunità è il Baby Sensory, un programma di sviluppo per i bambini di questa età. Ideato in Inghilterra, Paese nel quale e’ tra i primi programmi educativi per l’infanzia.

Il programma offre un mondo pieno di esperienze entusiasmanti, che danno a tutti una meravigliosa sensazione di benessere. Attraverso il gioco, linguaggio privilegiato per l’apprendimento, i bambini vengono stimolati dal punto di vista sensoriale, cognitivo, emotivo e sociale. Attività ed esperienze variano ogni settimana; c’è sempre qualcosa di nuovo.

Molte delle risorse per lo sviluppo e dei materiali sono unici del programma. L’attività è idonea a tutti, anche per bambini con disabilità fisiche o sensoriali. È anche uno spazio di socializzazione per i genitori che condividono con altri l’esperienza e la gioia di vedere i progressi dei bambini di settimana in settimana. L’appuntamento di Venerdì 16 Dicembre è pensato per rendere ancora più speciale il Natale dei piccoli e dei loro genitori.

Sarà un incontro magico e coinvolgente. L’incontro sarà articolato in due fasi: dalle 16.30 alle 18 il primo step dedicato a genitori e bambini dai zero ai diciotto mesi; il secondo, a seguire dalle 18, per le famiglie coi piccoli dai diciotto mesi ai quattro anni. Certamente per tanti cittadini in fasce sarà la «prima volta» nel palazzo del governo cittadino: un’occasione per essere società-famiglia in occasione del Natale, ribadendo la centralità dei bambini. Prenota questa esperienza, gratuita, ai seguenti numeri: 349.5348364 / 338,4395414/ 389.4362173.

baby-sensory

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

NatalePalazzo San GiorgioReggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?