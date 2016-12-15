Bambini BENEinCOMUNE: la festa di Natale Baby Sensory

Il Natale, si sa, appartiene soprattutto ai bambini e per loro vengono organizzate tantissime iniziative. Anche per i più piccoli, quest’anno, c’è un evento speciale e unico in città: una festa tutta dedicata ai bambini tra 0 e i 4 anni con i loro genitori: Venerdì 16 Dicembre dalle 16.30 presso Palazzo San Giorgio – Piazza Italia. Ad offrire questa opportunità è il Baby Sensory, un programma di sviluppo per i bambini di questa età. Ideato in Inghilterra, Paese nel quale e’ tra i primi programmi educativi per l’infanzia.

Il programma offre un mondo pieno di esperienze entusiasmanti, che danno a tutti una meravigliosa sensazione di benessere. Attraverso il gioco, linguaggio privilegiato per l’apprendimento, i bambini vengono stimolati dal punto di vista sensoriale, cognitivo, emotivo e sociale. Attività ed esperienze variano ogni settimana; c’è sempre qualcosa di nuovo.

Molte delle risorse per lo sviluppo e dei materiali sono unici del programma. L’attività è idonea a tutti, anche per bambini con disabilità fisiche o sensoriali. È anche uno spazio di socializzazione per i genitori che condividono con altri l’esperienza e la gioia di vedere i progressi dei bambini di settimana in settimana. L’appuntamento di Venerdì 16 Dicembre è pensato per rendere ancora più speciale il Natale dei piccoli e dei loro genitori.

Sarà un incontro magico e coinvolgente. L’incontro sarà articolato in due fasi: dalle 16.30 alle 18 il primo step dedicato a genitori e bambini dai zero ai diciotto mesi; il secondo, a seguire dalle 18, per le famiglie coi piccoli dai diciotto mesi ai quattro anni. Certamente per tanti cittadini in fasce sarà la «prima volta» nel palazzo del governo cittadino: un’occasione per essere società-famiglia in occasione del Natale, ribadendo la centralità dei bambini. Prenota questa esperienza, gratuita, ai seguenti numeri: 349.5348364 / 338,4395414/ 389.4362173.