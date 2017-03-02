Bambino calabrese vince concorso musicale e va a ‘Sanremo Junior’

Il giovanissimo Fortunato Cugliari di Paravati, vincitore della sezione junior del concorso per giovani cantanti “Talenti in…Canto”, tenutosi lo scorso 8 gennaio a Lamezia Terme, sarà protagonista nella sezione canto delle fasi finali di Sanremo Juionr.

SanremoJunior, è l’unico concorso internazionale di canto per cantanti di età compresa tra i 6 ei 15 anni, con il patrocinio ufficiale del Comune di Sanremo con partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Fortunato Cugliari parteciperà nelle giornate del 3 e 4 marzo presso il teatro del Casinò di Sanremo alle fasi finali, presentando un dei brani più famosi del Maestro Lucio Dalla davanti ad una giuria di esperti e critici musicali di livello nazionale e internazionale. Facciamo un in bocca al lupo a Fortunato per questa nuova avventura sanremese.