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Bambino calabrese vince concorso musicale e va a ‘Sanremo Junior’

Il giovane cantante di Paravati, vincitore di un concorso a Lamezia Terme, si esibirà il 3 e 4 marzo nelle finali del concorso internazionale di canto

02 Marzo 2017 - 14:51 | di Pasquale Romano

Fortunato Cugliari di Paravati, vincitore di Talenti in...Canto, alle finali di Sanremo Junior

Il giovanissimo Fortunato Cugliari di Paravati, vincitore della sezione junior del concorso per giovani cantanti “Talenti in…Canto”, tenutosi lo scorso 8 gennaio a Lamezia Terme, sarà protagonista nella sezione canto delle fasi finali di Sanremo Juionr.

SanremoJunior, è l’unico concorso internazionale di canto per cantanti di età compresa tra i 6 ei 15 anni, con il patrocinio ufficiale del Comune di Sanremo con partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Fortunato Cugliari parteciperà nelle giornate del 3 e 4 marzo presso il teatro del Casinò di Sanremo alle fasi finali, presentando un dei brani più famosi del Maestro Lucio Dalla davanti ad una giuria di esperti e critici musicali di livello nazionale e internazionale. Facciamo un in bocca al lupo a Fortunato per questa nuova avventura sanremese.

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