Classe 1993, Elisabetta Lemme – questo il vero nome della voce di “Bambola” – è una cantautrice canadesi dalle origini calabresi, precisamente reggine.

La cantante che da mesi ha conquistato il cuore di italiani e non, è stata ospite alla finale di The Voice of Italy il talent show di Rai2 che, in questa edizione, ha visto la partecipazione, di molti talenti made in Calabria.

Lo stesso vale per l’artista che ha accompagnato i finalisti nella loro “ultima” performance. Betta Lemme, questo il nome d’arte della giovane cantante reggina, ha le sue radici nel piccolo paese di Seminara, di cui sono originari tutti e 4 i nonni.

Pur frequentando il mondo della moda, Betta Lemme negli anni è rimasta legata all’universo musicale, scrivendo i suoi primi brani. Tra le sue influenze ci sono alcune delle grandi interpreti femminili italiane: da Mina a Loredana Berté, passando per Mia Martini (indimenticabile cantante reggina, ricordata dalla stessa Betta Lemme nel corso della trasmissione ‘Che Tempo che fa’ di Favio Fazio) e Patty Pravo, omaggiata esplicitamente con il singolo ‘Bambola’.

Durante la finale di giovedì 10 maggio, le viene chiesto quale sia la sua canzone italiana preferita e la ragazza non può che rispondere “Felicità“. Da qui un bellissimo duetto con Al Bano.

É la stessa Betta durante l’ultima puntata di The Voice ad affermare “Sono di Reggio Calabria”.