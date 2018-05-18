Bando per la concessione di spazi per la celebrazione dei matrimoni civili
Il Comune di Reggio apre a sedi private di pregio artistico e paesaggistico per i matrimoni civili: manifestazioni d'interesse entro il 31 maggio
18 Maggio 2018 - 13:45 | di Eva Curatola
La Città di Reggio Calabria conferma la novità introdotta lo scorso anno, con delibera approvata dalla Giunta Falcomatà, per la celebrazione dei matrimoni civili in uffici diversi da quelli di pertinenza comunale.
L’Amministrazione comunale ha pubblicato infatti nei giorni scorsi la Manifestazione d’interesse avviso esplorativo per l’individuazione di eventuali sedi di proprietà privata, di particolare valore artistico, culturale, storico, paesaggistico ed architettonico da destinare ad uffici distaccati dello Stato Civile al fine di celebrarvi i matrimoni civili.
I soggetti titolari di concessione demaniale sul litorale comunale o di diritti reali su strutture di particolare valore artistico, culturale, storico, paesaggistico ed architettonico potranno presentare entro il 31 maggio 2018, previa compilazione del modulo pubblicato sul portale dell’Ente, la propria manifestazione d’interesse per la concessione di appositi spazi o locali da destinare ad uffici distaccati dello Stato Civile al fine di celebrarvi i matrimoni, per la durata di 5 anni o per la durata della concessione demaniale.
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