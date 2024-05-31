Reggio, la Pasticceria Olimpia festeggia i 40 anni di attività

Il 1° giugno, la Pasticceria Olimpia di Reggio Calabria raggiungerà un traguardo straordinario: 40 anni di attività. Questo storico locale è molto più di una semplice pasticceria; è un simbolo di tradizione, passione e dedizione che ha attraversato generazioni.

La storia e le tradizioni della Pasticceria Olimpia

La storia della pasticceria olimpia inizia con lo zio Pepe negli 60 che decise di dare il nome olimpia come omaggio alle olimpiadi di Roma. Successivamente nel 1984 papà bruno che sin da giovane aveva le idee chiare sul suo futuro insieme a mamma Maria appena sposati decisero di intraprendere questa avventura imprenditoriale portando avanti l’arte della pasticceria con la stessa dedizione e maestria che aveva imparato fin da piccolo.

A raccontare questa incredibile storia di passione per il proprio lavoro e amore per la propria terra è la figlia Angela che, insieme ai fratelli Simona, Stefania e Antonino ed ai genitori si occupa di mandare avanti l’attività di famiglia:

“Abbiamo lavorato silenziosamente, ma sempre con grande impegno. Non a caso, siamo riconosciuti per le nostre specialità come ad esempio la pastiera, la pignolata, la frutta martorana e tanto altro ancora. Gli affezionati clienti ci vengono a trovare perché sanno che da noi il sapore della tradizione è una garanzia assoluta. La loro costante presenza è per noi una vittoria”.

I dolci della pasticceria Olimpia non sono semplici dessert, ma rappresentano un legame con le vecchie tradizioni, realizzati seguendo le ricette originali “della nonna”. Dalle colombe ai panettoni artigianali alle uova di Pasqua. Ogni creazione è un tributo alle festività.

I servizi offerti

Ma la pasticceria Olimpia non è solo dolcezza. Lo spazio dedicato al salato è altrettanto rinomato, con un servizio di catering per eventi privati che ha sempre soddisfatto gli avventori.

La saletta esterna del bar, inoltre, è disponibile per celebrazioni di ogni tipo, rendendo ogni evento ancora più speciale.

Ogni ingrediente è scelto con cura, garantendo che ogni prodotto offerto sia della migliore qualità possibile.

I 40 anni di attività

In occasione di questo importante anniversario, la famiglia Ielo desidera esprimere la propria gratitudine non solo alla fedele clientela, ma anche ai collaboratori che hanno contribuito al successo del Bar Olimpia:

“Un grazie speciale va anche a loro, che ci affiancano da sempre con costante impegno e che in questi lunghi anni sono diventati famiglia”.

Il Bar Olimpia è un luogo dove la passione per la pasticceria e la dedizione alla tradizione si incontrano, creando un’esperienza unica che dura da 40 anni. Un traguardo che merita di essere celebrato con tutto il cuore, perché è grazie a luoghi come questo che le tradizioni culinarie continuano a vivere e a deliziare generazioni di clienti.

Maggiori informazioni

Visitate la Pasticceria Olimpia in via Sbarre Inferiori n. 369 e scoprite perché questa pasticceria è una gemma preziosa nella città di Reggio Calabria.

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